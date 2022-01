À TVA SPORTS | Canadiens – Avalanche

Les Canadiens de Montréal (8-25-6) affrontent l’équipe de l’heure dans la LNH, l’Avalanche du Colorado (27-8-3) qui ne compte qu’une seule défaite à ses 11 derniers matchs, samedi soir au Ball Arena.

La rencontre est présentée sur les ondes de TVA Sports et au TVA Sports direct.

Nous sommes en deuxième période. La marque est de 2-0 en faveur de l'Avalanche.

SOMMAIRE

DEUXIÈME PÉRIODE

08:57 - BUT COL Samuel Girard fait tout le travail pour l'attaquant Valeri Nichushkin qui fait payer l'indiscpline du CH. Deux buts sur les unités spéciales pour l'Avalanche.

07:08 - Laurent Dauphin fait trébucher Mikko Rantanen. Punition mineure.

05:38 - Ben Chiarot se porte à l'attaque et remet le disque dans l'enclave, Jake Evans se bute à Darcy Kuemper.

03:32 - Cale Makar réalise tout un repli défensif et prive Tyler Toffoli d'une chance de marquer à deux contre un.

03:08 - Cayden Primeau a, encore une fois, le dernier mot face à l'attaquant québécois Nicolas Aube-Kubel.

01:43 - Jake Evans sert une solide mise en échec au défenseur Jack Johnson en zone offensive.

00:00 - Début de la période.

PREMIÈRE PÉRIODE

20:00 - Fin de la période.

14:00 - Ben Chiarot renverse avec force le talentueux Mikko Rantanen derrière la cage de Cayden Primeau.

12:18 - Cayden Primeau est solide depuis le début de la rencontre, le cerbère se dresse devant Nazem Kadri oublié à l'embouchure du filet.

10:47 - Jeff Petry dégage la rondelle directement dans les gradins. Avantage numérique Avalanche.

09:47 - Artturi Lehkonen accepte la sublime passe lobée gracieuseté de Tyler Toffoli, mais est incapable de créer l'égalité.

08:49 - Nicolas Aube-Kubel est privé par un bel arrêt de la mitaine de Cayden Primeau.

08:20 - BUT COL Le quintette de l'Avalanche bouge habilement la rondelle et le jeune Alex Newhook enfile l'aiguille sur réception assisté de Samuel Girard et Devon Toews.

1-0AVS -

07:10 - L'acharnement de Nathan MacKinnon force Ben Chiarot à le retenir. Punition mineure.

03:16 - Le Bleu-Blanc-Rouge ne crée pas de réel danger lors de l'attaque à cinq.

01:29 - Erik Johnson profite de la chute de l'attaquant Mike Hoffman et tente sa chance en infériorité numérique, Cayden Primeau veille au grain.

01:16 - L'Avalanche a trop de joueurs sur la patinoire. Punition mineure servie par Mikhail Maltsev.

00:24 - Nathan MacKinnon démontre sa grande force d'accélération et dirige un premier lancer vers Cayden Primeau.

00:18 - Artturi Lehkonen récupère une rondelle libre dans l'enclave et obtient une première chance de marquer. Darcy Kuemper ferme la porte.

00:00 - Début de la partie.

Devant le filet

Cayden Primeau Fiche: 1-3-0 / Moyenne de buts alloués: 4,10 / Taux d’efficacité: ,883%

Darcy Kuemper Fiche: 18-5-1 / Moyenne de buts alloués: 2,65 / Taux d’efficacité: ,912%