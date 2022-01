Un autre joueur de soccer victime d'un cambriolage

Victor Lindelof, défenseur de Manchester United, va rater le match de championnat contre West Ham samedi, après le cambriolage de son domicile au cours duquel sa femme et ses enfants ont dû se cacher dans une pièce, a annoncé vendredi son entraîneur.

L'épouse de l'international suédois, Maja Nillson-Lindelof, a révélé sur ses réseaux sociaux qu'elle s'était enfermée dans une chambre avec ses deux enfants pour échapper aux cambrioleurs venus à leur domicile mercredi, pendant un match de Premier League de Manchester United à Bentford.

"Nous allons bien mais c'était un moment traumatisant et terrifiant pour (moi) et mes enfants" a-t-elle posté sur son compte Instagram.

Selon l'entraîneur de MU Ralf Rangnick, Lindelof lui a "dit qu'il avait besoin de rester chez lui". "Il ne veut pas laisser sa femme et sa famille seules, ce que je peux totalement comprendre étant moi-même père de deux enfants", a poursuivi le technicien.

"On a convenu qu'il ne serait pas à l'entraînement aujourd'hui (vendredi) et au match de demain (samedi) non plus", a ajouté Rangnick.

Man United a apporté son soutien à Lindelof et a encouragé quiconque détiendrait des informations sur l'affaire à prendre contact avec la police.

Rangnick a également annoncé que Jadon Sancho était incertain pour le match contre West Ham à la suite du décès d'un membre de sa famille.