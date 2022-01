Paris sportifs: des matchs plus serrés à prévoir dans la NFL

Si plus de la moitié des matchs de la première semaine des séries éliminatoires de la NFL ont eu un résultat à sens unique, la deuxième semaine, elle, devrait compter plus de duels serrés et surtout, plus de surprises.

Les parieurs sportifs pourraient par ailleurs profiter de quelques offres avantageuses.

Victoire des Rams contre les Buccaneers (2,20) – Bet99

Rares sont les équipes qui peuvent prétendre être en mesure de battre les champions en titre, menés par le quart-arrière Tom Brady, mais les Rams de Los Angeles pourraient très bien accomplir l’exploit, armés de leurs nombreuses vedettes, autant offensives que défensives. Lors de leur premier duel éliminatoire, la formation de la Californie a offert une véritable clinique de football aux Cardinals de l’Arizona.

Les Rams ont d’ailleurs maintenu une fiche très respectable de 7-2 loin de leur domicile lors de la campagne. De plus, les hommes de Sean McVay ont remporté 34 à 24 le match disputé entre les deux formations cette saison, lors de la troisième semaine d’activités de la NFL, le 26 septembre.

Brady et sa bande ne seront toutefois pas une cible facile, eux qui ont gagné huit des neuf matchs disputés au Raymond James Stadium cette saison. Les «Bucs» ont eu aussi dominé leur duel de premier tour, contre les Eagles. Face à une équipe plus puissante et sans plusieurs bons joueurs à l’attaque, la tâche pourrait toutefois s’avérer trop difficile. Les receveurs de passes Antonio Brown, libéré tout juste avant la fin du calendrier régulier, et Chris Godwin, seront absents, tandis que le cas du porteur de ballon Leonard Fournette sera déterminé samedi.

Victoire des Bills contre les Chiefs (2,05) – Bet99

Ce duel de demi-finales d’association est une réplique de la finale d’association de la saison précédente, alors que les Chiefs de Kansas City l’avaient emporté 38 à 24. Cette fois, les Bills de Buffalo devraient être plus prêts à leur faire face. Ils ont d’ailleurs servi une correction de 47 à 17 aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre pour arriver à cette étape. Les Bills ont aussi eu le meilleur des Chiefs lors de la cinquième semaine d’activités du circuit Goodell.

La défensive des Chiefs s’est grandement améliorée tout au long de l’année, mais l’attaque, malgré tout son talent, a été énigmatique la plupart du temps. Un spectacle de haute voltige est plus qu’envisageable entre ces deux titans du football, mais Josh Allen devrait avoir le dessus sur Patrick Mahomes.

Plus de 81,5 verges au sol pour Elijah Mitchell (1,88) – Bet99

L’entraîneur-chef des 49ers de San Francisco Kyle Shanahan est réputé pour son intelligence et sa capacité à implanter son système de jeu avec succès. Le jeu au sol est d’ailleurs une grande partie de ce système de jeu. Par exemple, lors de son premier duel éliminatoire, contre les Cowboys, la formation californienne a franchi 169 verges par la voie terrestre, dont 96 grâce à Mitchell, qui agit comme porteur de ballon principal des siens.

Contre les Packers de Green Bay, le scénario devrait se répéter et Mitchell devrait une fois de plus être au centre de l’attaque. La formation du Wisconsin possède d’ailleurs l’une des pires défensives contre la course, elle qui a accordé 4,7 verges par portée cette saison, soit la quatrième pire moyenne de la NFL. De plus, Mitchell a franchi la barre des 80 verges au sol lors de huit des 12 matchs auxquels il a pris part cette année.

Plus de 80,5 verges au sol pour Derrick Henry (1,88) – Bet99

Si ce n’était pas d’une fracture à un pied qu’il a subie lors de la huitième semaine d’activités de la NFL, le «Roi» Henry aurait pu fracasser la barre des 2000 verges au sol pour une deuxième saison consécutive, lui qui était à 937 au moment de se blesser. Le porteur de ballon est fin prêt pour effectuer un retour et pourrait faire payer le prix à ses adversaires, lui qui a parcouru plus de 100 verges lors de cinq des huit duels auxquels il a pris part.

L’Avalanche battra le Canadien par trois buts ou plus (2,14) – Bet99

C’est un duel plutôt inégal qui attendra le Canadien de Montréal, samedi au Ball Arena de Denver. L’Avalanche du Colorado représente l’une des puissances offensives de la Ligue nationale, elle qui a marqué le deuxième plus grand nombre de buts (162) cette saison, alors que le CH est celui qui avait accordé le plus haut total de filets (143) avant les matchs de vendredi. L’Avalanche avait aussi triomphé par trois buts lors de son passage au Centre Bell, au début du mois de décembre.