Les Giants ont trouvé leur directeur général

Les Giants de New York ont embauché vendredi Joe Schoen à titre de directeur général, le cinquième homme à occuper ce poste depuis 1979.

Schoen, 42 ans, a été le premier des neuf candidats à l’emploi ayant discuté en entrevue avec l’organisation new-yorkaise. Au cours des cinq dernières campagnes, il a œuvré comme adjoint au DG des Bills de Buffalo. Le nouveau dirigeant du club remplacera Dave Gettleman, qui a pris sa retraite après quatre années infructueuses au New Jersey.

«Durant notre recherche, Joe nous a impressionnés par son habileté à transmettre une vision progressiste et compréhensive pour notre équipe. Sa philosophie et son approche basée sur la collaboration quant à la mise en place d’un groupe de joueurs et d’instructeurs cadrent bien avec ce que nous souhaitions comme directeur général», a expliqué le président des Giants, John Mara, par voie de communiqué.

Lors de la plus récente saison, New York a terminé dans la cave de la section Est de l’Association nationale avec un dossier de 4-13. Le règne de Gettleman a été marqué par seulement 19 victoires, contre 46 défaites. Maintenant, la concession se concentrera sur l’embauche d’un nouvel entraîneur-chef. Joe Judge a été congédié il y a une dizaine de jours et au nombre des gens pressentis pour prendre sa place, il y a l’ancien pilote des Dolphins de Miami Brian Flores.