Gala d’EOTTM : davantage de précisions

Le promoteur Eye of the Tiger Management (EOTTM) a dévoilé les noms des adversaires de certains de ses boxeurs qui participeront à son gala prévu le 19 février au Cabaret du Casino de Montréal.

Entre autres, le Gatinois Alexandre Gaumont (2-0-0, 1 K.-O.) affrontera le vétéran Edgar Romero Mora (11-12-3, 8 K.-O.) dans un duel de quatre rounds.

«Le duel de Gaumont marquera la fin d’une étape pour lui avant d’entamer la suite de son développement en mars. Il aura devant lui un adversaire très expérimenté comme tous nos boxeurs de la sous-carte. Ces combats de progression leur permettront donc d’accumuler l’expérience nécessaire pour passer à un niveau supérieur dans leur carrière et ainsi démontrer aux partisans l’étendue de leur talent tout en leur offrant un excellent spectacle», a affirmé dans un communiqué le directeur du développement et entraîneur principal d’EOTTM, Marc Ramsay.

De son côté, Thomas Chabot (5-0-0, 5 K.-O.) sera opposé à Maximino Toala (15-10-1, 6 K.-O.) dans un duel de six rounds chez les poids super-plumes. Celui-ci a infligé la première défaite en carrière au Canadien Mohammed Abedeen et s’est aussi frotté à l’actuel champion du monde des poids légers, Devin Haney.

«Toala est un adversaire résistant, agressif et très fort physiquement, puisqu'il se qui se bat normalement dans une catégorie de poids supérieure. Nous l'avons choisi spécifiquement pour permettre à Thomas de travailler sur sa défensive. Lors de ses combats précédents, Thomas agissait comme un rouleau compresseur dans le ring pour passer le K.-O. à ses adversaires. Cette fois, nous voulons que les partisans le voient utiliser d'autres aptitudes afin d’obtenir le même résultat expéditif», a souligné son entraîneur Vincent Auclair.

Autres combats

De son côté, Luis Santana (4-0-0, 2 K.-O.) croisera le fer avec Brandon Garcia Orozco (4-1-0, 3 K.-O.), un adversaire au gabarit imposant doté d'une bonne mobilité sur le ring. En ouverture de rideau, Avery Martin-Duval (5-0-1, 3 K.-O.) disputera son premier duel de six rounds en carrière contre Francisco Javier Lucero (10-3-4, 7 K.-O.), alors que Leila Beaudoin (3-0-0, 1 K.-O.) fera son grand retour devant Monica Selene Alcala (5-1-0, 1 K.-O.) après plus d’un an hors du ring.

Le gala devait avoir lieu le 22 janvier, mais a été reporté en raison de la pandémie. Le poids lourd Arslanbek Makhmudov (13-0-0, 13 K.-O.) se mesurera au Polonais Mariusz Wach (36-7-0, 19 K.-O.) dans le duel principal. Le Trifluvien Simon Kean (20-1-0, 19 K.-O.) a de son côté rendez-vous avec l’Américain Shawndell Terrell Winters (13-6-0, 12 K.-O.).