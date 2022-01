Empires sportifs: Liberty Media domine la liste

Certaines entreprises, ou même des familles, ne possèdent pas qu’une seule entité sportive, mais plusieurs, créant ainsi de véritables empires sportifs. Liberty Media trône d’ailleurs au sommet des plus gros de ces empires.

La compagnie américaine pointe tout en haut avec une bonne marge sur son plus proche poursuivant. Liberty Media possède plusieurs entités, comme les plus récents champions de la Série mondiale, les Braves d’Atlanta, ainsi que le Groupe Formule 1.

De plus, la compagnie établie aux États-Unis compte des parts dans plusieurs autres entités, dont la Ligue de courses de drones. Au total, ses avoirs sont estimés à 17,2 milliards $ par le magazine Forbes, qui a publié sa liste des 25 plus grands empires sportifs, vendredi.

À titre comparatif, les seconds, Kroenke Sports & Entertainment, qui possèdent entre autres les Rams de Los Angeles, l’Avalanche du Colorado, les Nuggets de Denver, le club de soccer anglais Arsenal et les Rapids du Colorado, pour ne nommer que ceux-là, sont évalués à 10,54 milliards $.

Une seule entreprise canadienne pointe dans ce top 25 révélé par Forbes, mais ce n’est pas la famille Molson, qui possède le Canadien de Montréal.

C’est plutôt le groupe Maple Leafs Sports & Entertainment, qui compte sur les Maple Leafs, les Raptors, les Argonauts, les Marlies et le Toronto FC. La valeur des avoirs de la compagnie ontarienne a été estimée à 4,98 milliards $, ce qui lui vaut le 11e rang de ce prestigieux classement.

Voici une liste des 10 plus grands empires sportifs au monde, tel qu’indiqués par Forbes, en plus de leur valeur et de certaines de leurs propriétés :

1. Liberty Media (17,2 milliards $) Braves d’Atlanta, Formule 1

2. Kroenke Sports & Entertainment (10,54 milliards $) Rams de Los Angeles, Avalanche du Colorado, Nuggets de Denver, Arsenal FC, Rapids du Colorado

3. Fenway Sports Group (9,81 milliards) Red Sox de Boston, Liverpool FC, Penguins de Pittsburgh

4. Jerry Jones (8,85 milliards $) Cowboys de Dallas

5. Madison Square Garden Sports (7,84 milliards) Knicks de New York, Rangers de New York

6. Yankee Global Enterprises (6,81 milliards $) Yankees de New York

7. La famille Kraft (5,88 milliards $) Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Revolution de la Nouvelle-Angleterre

8. La famille Glazer (5,84 milliards $) Buccaneers de Tampa Bay, Manchester United

9. Les bénéficiaires de Paul G. Allen (5,69 milliards $) Seahawks de Seattle, Trail Blazers de Portland, Sounders de Seattle

10. Groupe City Football (5 milliards $) Manchester City FC, New York City FC, Melbourne City FC