«C’est très bon signe pour Pékin»

Charles Hamelin ne rajeunit pas, mais il ne ralentit pas pour autant.

Malgré ses 37 ans, le patineur de vitesse québécois affirme être dans une forme optimale, à deux semaines du coup d’envoi des Jeux olympiques de Pékin.

«Ça va super bien. Je me suis rarement vu dans une telle forme. C’est très bon signe pour ce qui s’en vient. L’équipe aussi va super bien. On est excité de partir vers la Chine pour montrer ce qu’on est capable de faire», a-t-il dit en entrevue à l’émission JiC, vendredi, sur les ondes de TVA Sports.

Hamelin en sera à ses cinquièmes et derniers Jeux. Pour son chant du cygne, il pourrait devenir l’athlète canadien le plus décoré de l’histoire des Jeux olympiques d’hiver en remportant une sixième médaille, ce qui lui permettrait de devancer Marc Gagnon, qui pratiquait la même discipline que lui.

Il soutient cependant qu’il n’a jamais eu ce genre de record dans sa mire.

«Mille et une personnes me l’ont rappelé dernièrement, alors c’est sûr que c’est dans ma tête, mais ce n’est pas mon objectif. Je n’ai jamais patiné pour les records. J’ai patiné pour l’amour du sport. Et c’est encore ce que je fais. À toutes les compétitions, j’embarque sur la glace pour gagner. L’histoire s’écrira d’elle-même dans quelques semaines.»

«Mon corps a hâte!»

Malheureusement pour Hamelin, ses proches ne seront pas à ses côtés pour y assister en raison de la pandémie de COVID-19. C’est évidemment une déception pour lui.

«J’aurais tout fait pour les avoir avec moi, peu importe le coût. Ça aurait été la meilleure chose. Ma fille ne m’a pas encore vu en compétition. Geneviève, elle, m’a déjà vu quelques fois, mais ça aurait été une première pour elle aux Jeux olympiques. J’aurais voulu qu’elle vive ça. C’est une déception. Mais j’ai bien hâte de vivre ça avec elles à distance.»

Il est également bien heureux que les Jeux n’ont pas été reportés d’un an. Des rumeurs à cet effet ont circulé récemment.

«La fin de ma carrière, c’est cette saison. Mon corps a hâte!»

Si les Jeux avaient été reportés, mon corps aurait dit oui, mais ma femme et ma fille auraient dit autre chose! Je suis bien content qu’on se prépare à se diriger vers la Chine.

