«C’est sûr que c’est frustrant» -Samuel Montembeault

Une fois de plus, Samuel Montembeault a été fumant. Face aux Golden Knights de Vegas, jeudi soir, le gardien des Canadiens de Montréal a complété sa soirée de travail avec 49 arrêts.

Le portier de Bécancour impressionne grandement depuis ses deux derniers départs, lors desquels il a repoussé un total de 97 lancers.

Ci-dessus, voyez les propos de Samuel Montembeault après la rencontre face aux Golden Knights.

• À lire aussi: Très longue absence pour Jake Allen

• À lire aussi: Le CH vaincu par plus fort que lui

Les statistiques personnelles de côté, Montembeault a exprimé un regret à l’issue d’une défaite de 4-3 en prolongation malgré l'avance d'un but du CH en troisième période, dans le Nevada.

«C’est sûr que c’est frustrant. J’aurais aimé ça gagner pour que l’on connaisse notre première séquence victorieuse de la saison. On a raté une belle chance», a-t-il fait savoir en point de presse.

«J’ai aimé l’effort des gars. Il faut faire attention aux punitions en troisième.»

Interrogé au sujet de ses performances inspirées, Montembeault a évoqué deux vertus : la patience et l’effort.

«J’ai passé un mois complet sans jouer en novembre et décembre. J’ai travaillé fort avec les entraîneurs, dit celui qui verra beaucoup d’action en l’absence de Jake Allen et Carey Price.

«C’est beaucoup d’action, mais j’aime ça.»

Il s’agit là d’un bel exploit pour un portier qui a roulé sa bosse dans l’organisation des Panthers de la Floride entre 2017 et 2021. Réclamé au ballottage en octobre, le voici indispensable au Bleu-blanc-rouge.

Peu importe ce que ses coéquipiers ou les partisans en disent, c'est l'avis de ses nouveaux patrons qui prévaut. Et il espère leur avoir démontré qu'il est une fiabilité devant le filet.

«J’espère (avoir passé un message). Je travaille fort et c’est la première fois de ma carrière que je joue autant de matchs. Je ne sais pas quelle est la situation avec Jake (Allen), mais je vais continuer à travailler fort.»

Dominique Ducharme s’est dit impressionné par les récentes sorties de Montembeault. L’analyse qu’il en fait a certainement de quoi solidifier la confiance du jeune homme de 25 ans.

«Samuel a été très solide, a déclaré le pilote de Joliette. Il a été très bon. [L'équipe] a encore du travail à faire, c'est certain.»

«Samuel a été très solide» -Dominique Ducharme -

«Dans le junior, on l’a vu avec Hockey Canada. Il a pris beaucoup de maturité. J‘aime la façon dont il se présente pour travailler fort chaque jour avec Eric (Crawford) depuis qu'il est ici. On voit que ça rapporte.

«Je pense qu’il est de plus en plus confortable et qu’il veut suivre le plan. Avec les situations de Carey et Jake, c’est une belle opportunité pour lui.»

Points de presse d'après-match

BEN CHIAROT

Point de presse de Ben Chiarot après la défaite à Vegas -

MICHAEL PEZZETTA