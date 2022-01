Canadiens: deux jeunes rassurent, un autre inquiète

Les Canadiens connaissent toutes sortes d’ennuis cette saison.

Dans ce contexte difficile, les récentes performances des jeunes Samuel Montembeault et Michael Pezzetta sont cependant rassurantes, selon Maxim Lapierre.

«Les deux joueurs sont en train de se mériter une place dans la LNH dans le futur», a-t-il affirmé dans sa chronique à l’émission JiC, vendredi, sur les ondes de TVA Sports (à voir dans la vidéo ci-dessus).

Parlant de mérite, l’ex-agitateur croit que l’entraîneur-chef Dominique Ducharme a la bonne approche en choisissant cette façon de faire.

«Depuis un certain temps, on voit que Ducharme veut passer un message et faire jouer les joueurs qui le méritent. Celui qui ne fait pas les bonnes choses et qui ne travaille pas, il joue moins, c’est aussi simple que ça. On y va plus au mérite. C’est la bonne chose à faire. Tu dois mériter ton temps de glace, peu importe ton rôle et ton salaire.»

Par contre, Lapierre ne comprend pas pourquoi Ryan Poehling n’est pas utilisé davantage par Ducharme.

«Je veux le voir avec Josh Anderson ou Tyler Toffoli. Je suis tanné de le voir avec Pezzetta et Artturi Lehkonen, qui ne le mettent pas en valeur. Donnons à ce choix de premier tour une opportunité de se faire valoir.»