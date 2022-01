Une relation à reconstruire

Kent Hughes le disait lors de sa conférence de presse. Il ne changera pas l’image du Canadien en quelques jours seulement. Il prendra le temps de connaître et d’analyser son équipe avant d’y aller de décisions importantes.

Hughes cherchera également à mieux connaître l’homme derrière le banc du CH, Dominique Ducharme.

À Vegas, à Denver ou à St. Paul, ils auront du temps pour discuter de plusieurs sujets devant une bouteille d’eau ou une boisson alcoolisée.

Même s’il se trouvait à plusieurs milliers de kilomètres de Montréal et du Centre Bell, Ducharme a regardé la première conférence de son nouveau patron.

«Pour moi, il n’y a pas de grande surprise, a-t-il dit au sujet de Hughes. Il y a des gens que je connais bien qui ont déjà travaillé avec lui ou joué avec lui. Ce qu’on a vu mercredi, c’est la personne qu’il est. Un homme posé, il analyse les choses, il est intelligent. C’est une bonne personne. Geoff Molson l’a dit aussi, c’est une personne de qualité. Ce que j’entends, ça va dans la même direction.»

Vers l’avant

Ducharme s’attend à une période de rodage pour l’ancien agent de joueurs avant qu’on ressente son empreinte sur le Tricolore.

«Ça prendra un peu de temps quand même. Il aura besoin de connaître tout le monde au sein de toute l’organisation. Il voudra savoir comment les choses se déroulent. À ses débuts, Jeff Gorton a également passé par le même processus. Il devait connaître son entourage. Maintenant, Kent arrive. C’est excitant de regarder vers l’avant et d’embarquer dans le plan du futur.»

Des départs à prévoir

Ce n’est pas un grand secret. Le CH sera une équipe vendeuse d’ici la date limite des transactions du 21 mars.

D’ici cette date, Ducharme aura l’occasion d’aiguiller le nouveau DG sur certains joueurs susceptibles de partir.

«Je ne commencerai pas à donner des noms, a-t-il dit. Jeff est avec nous depuis un certain temps, il connaît mieux l’organisation et les joueurs. Kent aura aussi besoin de temps. Je m’attends à ce qu’il me demande mes impressions sur la situation, les joueurs. Pour les connaître encore mieux. Ils prendront des décisions après ça pour suivre un plan.»