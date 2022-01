Quinton Byfield prêt pour une nouvelle opportunité

Les Kings de Los Angeles ont rappelé l’espoir Quinton Byfield et celui-ci prendra part à un premier match cette saison, jeudi soir contre l’Avalanche du Colorado.

Le joueur de centre est le deuxième athlète dont le nom a été prononcé au repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) de 2020, tout juste après le Québécois Alexis Lafrenière.

Les Kings ont prisé la patience avec le colosse de 6 pi et 4 po et 215 lb, préférant lui faire poursuivre son développement dans la Ligue américaine de hockey. Byfield a tout de même fait ses débuts à Los Angeles la saison dernière, inscrivant une mention d’aide en six rencontres.

Le jeune homme de 19 ans n’a pas encore joué dans la LNH cette année et a amassé six points en 11 rencontres avec le Reign d’Ontario.