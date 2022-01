Qualifications de la Coupe du monde: 50 % de la capacité maximale au Tim Hortons Field

Le Canada sera privé de la moitié du nombre de spectateurs maximal possible au Tim Hortons Field, le 30 janvier à Hamilton, lors de son important duel de qualifications pour la Coupe du monde contre les États-Unis.

Canada Soccer a annoncé, jeudi, que le stade pourra seulement être rempli à 50 % lors de ce match impliquant deux des meilleures formations de la CONCACAF.

«Nous restons très emballés de présenter le match de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022TM de l’équipe nationale masculine à Hamilton alors que le groupe profite d’une vague nationale de soutien au sommet du classement et nous remercions tous nos partisans qui nous ont aidés à vendre tous les billets au Tim Hortons Field au mois de décembre», a déclaré le président de Soccer Canada, le Dr Nick Bontis, par voie de communiqué.

«Nous mettons la sécurité de tous les joueurs, du personnel et des partisans en priorité et nous désirons reconnaître le travail diligent et permanent de nos partenaires à tous les échelons du gouvernement, non seulement au cours des dernières semaines, mais tout au long de la ronde finale de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA afin de nous assurer que nous soyons tous en mesure de jouer devant nos partisans à Hamilton.»

De plus, les heureux élus qui mettront la main sur un billet pour ce match devront détenir une preuve vaccinale, en plus de passer un test rapide à l’entrée et de devoir suivre les protocoles sanitaires, comme le port du masque et la distanciation physique.

Le match contre les Américains représentera le second d’une série de trois lors de la pause internationale qui débute à la fin du mois de janvier. Les Canadiens affronteront ainsi le Honduras le 27 janvier et le Salvador le 2 février, chaque fois en territoire ennemi.

Avec de bons résultats, les représentants de l’unifolié pourraient presque s’assurer un billet pour le Qatar, où sera présentée la Coupe du monde, aux mois de novembre et décembre 2022.