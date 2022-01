LNH: le portrait des séries se dessine déjà dans l'Est

Les équipes n’ont pas encore atteint la mi-saison, pour la plupart, mais force est de constater que le portrait des séries éliminatoires se dessine lentement mais sûrement dans l’Association de l’Est.

Huit formations se détachent en effet du lot. Au-delà des deux clubs de la Floride, soit le Lightning de Tampa Bay et les Panthers, les Hurricanes de la Caroline ont connu un fort début de saison avec un dossier de 26-8-2. Après 36 matchs, ils ont ainsi engrangé 75 % des points disponibles. Les Rangers de New York, les Maple Leafs de Toronto, les Penguins de Pittsburgh, les Capitals de Washington et les Bruins de Boston se dirigent également vers une participation aux séries.

Globalement, l’écart entre les huit meilleures formations au classement et les autres clubs de l’Est a rarement été si évident aussi tôt dans une saison.

Au huitième rang de l’association, qui équivaut à celui de la deuxième équipe repêchée, les Bruins (22-12-2) ont récolté 46 points au classement après 36 matchs. Derrière eux, les Red Wings de Detroit (18-17-5) jouent à peine pour ,500 et ont joué quatre parties de plus.

Avec seulement 32 rencontres disputées, les Islanders de New York, grandement touchés par la pandémie de COVID-19, représentent peut-être la seule équipe susceptible de mêler les cartes dans l’Est. Ils ont d’ailleurs remporté cinq de leurs six derniers matchs.

Si le Canadien de Montréal (8-25-5) doit logiquement être écarté, il semble tout aussi improbable pour les Sénateurs d’Ottawa et pour les Sabres de Buffalo de se frayer un chemin, et ce, même s’ils viennent à connaître une excellente deuxième moitié de saison.

Bataille dans la section Pacifique

Dans l’Ouest, la course aux séries s’annonce beaucoup plus trépidante. Trois clubs canadiens frappent à la porte, soit les Flames de Calgary, les Jets de Winnipeg et les Oilers d’Edmonton, avec chacun 35 parties jouées.

Provisoirement au huitième rang, les Sharks de San Jose (21-17-2) devront connaître une bonne séquence pour conserver cette position. Dans la section Pacifique, les Ducks d’Anaheim et les Kings de Los Angeles sont également menacés.