Les partisans ontariens devront être très patients

Les amateurs des Sénateurs d’Ottawa et des Maple Leafs de Toronto devront faire preuve de beaucoup de patience avant de retrouver une certaine ambiance dans les arénas de l’Ontario.

Le premier ministre Doug Ford a dévoilé son plan de capacité d’accueil dans les grands amphithéâtres de la province, jeudi, et le retour des partisans dans les gradins se fera très graduellement.

Selon le quotidien «Ottawa Sun», le huis clos sera levé le 31 janvier et 500 personnes pourront assister aux matchs. Il faudra ensuite attendre un peu moins d’un mois, soit le 21 février, pour tenir des rencontres à 50 % de capacité.

Finalement, toutes les contraintes pourraient être levées le 14 mars.

C’est tout de même un coup dur pour les Sénateurs et les Maple Leafs financièrement, mais aussi pour leurs club-écoles de la Ligue américaine et plusieurs formations de la Ligue junior de l’Ontario (OHL).

Bien que 500 personnes puissent être admises à l’intérieur d’ici la fin du mois, la plupart de ces places seront octroyées aux clubs et à leur personnel, aux membres des médias, aux équipes de sécurité et de nettoyage ainsi qu’à la famille et aux amis, ce qui ne donnerait pas même l’opportunité de vendre des billets au public, a estimé le journal ottavien.

D’ici la mi-mars, les «Sens» et les Leafs disputeront respectivement 15 et 10 duels à la maison. Au début du mois de janvier, la Ligue nationale de hockey avait préféré repousser plusieurs rencontres d’Ottawa pour des raisons financières, à cause de l’obligation du huis clos en Ontario.