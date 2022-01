Le plus grand atout de Kent Hughes?

Kent Hughes débarque à Montréal muni d’un curriculum vitae aussi épais que la Bible.

Mais quel sera son plus grand atout, en tant que directeur général?

Les journalistes Nicolas Cloutier et Anthony Martineau en ont discuté jeudi, à l’émission «JiC».

Martineau a été le premier à se prononcer.

«De mon point de vue, son plus grand atout sera assurément la polyvalence, a-t-il d’abord lancé. On ne bâti pas un empire de 290 M$ chez Quartexx Management si on ne connaît pas le hockey! Kent Hughes a eu le flair et les connaissances hockey pour miser sur les bons joueurs et les développer convenablement.

«L’autre chose, et j’ai parlé à plusieurs ex-associés de Kent Hughes, c’est qu’il était adoré de tout ceux avec qui il travaillait. Le constat est clair : avoir Hughes comme patron, c’est carrément un charme. Vous savez ce qu’on dit? Un employé heureux est un employé performant. Est-ce que l’approche de Hughes avec autrui et sa prestance peuvent contribuer à redynamiser le département hockey des Canadiens? Si les employés sont dans de bonnes dispositions mentales, c’est toute l’équipe qui va le vivre positivement.»

Une vision moderne

Nicolas Cloutier, lui, a opté pour la rafraîchissante et moderne approche de Hughes, notamment en ce qui a trait à l’utilisation des statistiques avancées.

«Il a une ouverture pour cette stratégie (les statistiques avancées). Il n’a pas cessé d’y faire allusion lors de son point de presse. Ça marque un changement avec l’ancien régime, celui de Marc Bergevin. Je suis allé aux sources. Ce que j’ai entendu dans les coulisses, c’est que Bergevin avait une curiosité pour les statistiques avancées, mais il n’avait pas forcément une vision pour les intégrer dans tous les départements de l’organisation. Ça va être corrigé par Kent Hughes, qui va former un département des statistiques avancées [avec l’aide de Jeff Gorton].

«On va utiliser les données sur tous les plans, pas juste pour contre-vérifier une transaction. Cela veut dire : au repêchage, dans le recrutement et dans le développement des joueurs. L’approche des Canadiens devait changer et j’ai bien hâte de voir ce que peut apporter une façon de faire plus moderne.»

Jean-Charles Lajoie a alors saisi la balle au bond.

«Kent Hughes m’a quand même confirmé que les statistiques avancées ne seront pas au cœur du plan de gestion. Ça m’a rassuré un peu. Parce que si cette stratégie dicte la marche à suivre pour bâtir ton équipe, c’est l’équivalent de donner les clés de ton entreprise au comptable!»

La réponse de Cloutier n’a pas tardé.

«Ce n’est pas Moneyball! Le mur entre le gars des statistiques et le recruteur n’existe plus. Les deux hommes peuvent jaser et ça peut seulement être productif à partir de là.»

Anthony Martineau a lui aussi émis son avis sur la question.

«Personnellement, j’ai bien aimé le lien qu’a fait Hughes entre les statistiques avancées et le développement des joueurs. Clairement, il y a eu, ces dernières années, d’importantes lacunes à ce chapitre. Rendu là, pourquoi ne pas innover?»

Voyez le segment complet en vidéo principale.