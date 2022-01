«Je l'ai à peine touché le gardien» - Antoine Roussel

En entrevue avec Jean-Charles Lajoie, jeudi, Antoine Roussel est revenu sur le but controversé marqué par Nick Schmaltz contre les Canadiens, lundi.

Sur le coup, Dominique Ducharme avait décidé de contester la décision prétextant que Roussel avait fait de l'obstruction sur le gardien Cayden Primeau. L'entraîneur-chef de la formation de Montréal n'a toutefois pas eu gain de cause et le but a été accordé aux Coyotes.

«C'est certain que le but était bon. J'ai été poussé un peu, mais pas énormément et je l'ai à peine touché le gardien. Il faut arrêter avec la reprise vidéo. Je comprends que les entraîneurs contestent et font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de sauver un but. Mais quand je revois la séquence, ce n'est pas une grosse obstruction, s'il y en a une. Il me l'avait dit l'arbitre Kelly Sutherland qu'on m'avait poussé et que le but était bon. Je n'avais donc aucun stress.»

L'ancien des Saguenéens de Chicoutimi dans la LHJMQ est actuellement sur le protocole de la LNH relatif à la COVID-19, mais il assure ne pas souffrir du tout par le virus.

«Ça fait trois jours que je suis sur le protocole. J'essaie de rester en forme et je m'entraîne. Je dirais que je suis asymptomatique. Si on ne m'avait pas testé, je ne l'aurais jamais su que j'avais la COVID-19. Je l'ai déjà eu quand je n'avais pas encore eu le vaccin. Maintenant, je suis doublement protégé et je l'ai encore. Je ne le sens pas passer cette fois, je suis donc content d'avoir toute la protection. C'est certain que c'est dommage de manquer trois matchs, mais on fait avec parce que c'est ce qu'il faut faire pour protéger le monde.»

