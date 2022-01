Snowboard: Toutant heureux d'être qualifié pour Pékin

Sébastien Toutant est bien heureux d’avoir été retenu au sein de l’équipe olympique de snowboard.

Le planchiste vivra à Pékin ses troisièmes Jeux olympiques en carrière. Il a notamment remporté l’or au big Air en 2018 à Pyeongchang. Snowboard Canada a dévoilé, hier, l’identité des 19 athlètes qui représenteront le pays en Chine.

«Ce n’était pas évident que j’obtienne ma place, a expliqué Toutant. Des blessures et l’annulation de quelques compétitions l’an dernier m’ont mis beaucoup de pression à bien performer cette année.»

À l’exception d’une médaille d’argent au mondial à Aspen en mars dernier, Toutant n’avait pas obtenu les résultats escomptés, mais il a rectifié le tir dans le dernier droit de la sélection olympique. «Ma victoire en slopestyle à la Coupe du monde de Calgary a fait du bien, a-t-il raconté. J’ai enchaîné avec une 5e place à Mammoth Moutain lors de la dernière épreuve de sélection. La compétition est féroce et je n n’avais pas de place à l’erreur.»

«Dans certains pays, la qualification olympique est plus facile alors que c’est très difficile au Canada tout comme aux États-Unis et en Norvège, de poursuivre Toutant. Quand tu te qualifies au Canada, ça montre toutefois que tu as des chances de médaille aux Jeux.»

Objectifs élevés

Toutant espère ramener une médaille de Pékin. «Dans le meilleur des mondes, je gagnerais une médaille en big Air et une en slopestyle. Ça serait très spécial de conserver mon titre en big Air. Par contre, je n’ai jamais gagné une médaille en slopestyle et ça serait très spécial de monter sur le podium. Mon objectif est d’atterrir en slopestyle. Je n’étais pas loin du podium à Pyeongchang et à Sotchi.»

Laurie Blouin veut s’amuser

Médaillée en Corée du Sud elle aussi, Laurie Blouin vivra ses deuxièmes Jeux. «En raison de mes résultats de l’an dernier, j’avais une bonne idée que j’allais y aller, mais je suis contente que ma sélection soit confirmée, a souligné la médaillée de bronze en slopestyle en 2018. Mon objectif est de ramener une médaille, mais je ne me mets pas de pression. Je peux aussi bien faire dans les deux épreuves.»

Entre deux étapes de la Coupe du monde, Blouin a pu s’entraîner dans sa cour arrière. «Je suis vraiment contente de nos installations, a-t-elle indiqué. Nous avons deux parcours et un saut. On a travaillé fort moi et mon chum. À un moment donné, je ne voyais plus la lumière au bout du tunnel, mais nous avons réussi.»

Absent des X Games

En raison d’une saison plus difficile l’an dernier, Toutant n’a pas été invité aux X Games qui se déroulent depuis hier jusqu’à dimanche à Aspen. «C’est la première fois depuis que j’ai l’âge de 17 ans que je ne participerai pas aux X Games, a raconté le planchiste de 29 ans. Ça va faire bizarre d’être à la maison et de regarder tout ça de loin. J’aurais pu y aller comme premier substitut sans savoir si j’allais pouvoir prendre le départ. Le risque était trop gros et j’ai préféré rester à la maison pour m’entraîner et me préparer pour les Jeux.»

De son côté, Blouin en sera à sa troisième participation aux X Games à Aspen en plus d’une présence en Norvège. «C’est un événement prestigieux et il s’agira aussi d’une bonne pratique avant les Jeux. Je veux gagner une médaille, mais je veux avant tout m’amuser et offrir la meilleure performance possible.»

Déjà qualifié, Maxence Parrot disputera ses troisièmes Jeux et Élizabeth Hosking a été retenue en demi-lune.

Dans les épreuves de vitesse, Arnaud Gaudet vivra ses premiers Jeux à l’épreuve de slalom géant parallèle. À la recherche d’une 7e participation aux Jeux, le médaillé d’or de 2010 à Vancouver Jasey-Jay Anderson n’a pas été sélectionné.

Finalement, Éliot Grondin et Audrey McManiman seront en action en snowboard cross.