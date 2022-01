Sabres : un sixième gardien qui joue les héros

Les Sabres de Buffalo avaient besoin d’un électrochoc et ils l’ont obtenu de la part d’un gardien qui a joué dans l’ECHL cette saison.

Michael Houser, le sixième homme masqué utilisé par le club en 2021-2022, a réalisé 43 arrêts dans un gain de 3 à 1 face aux Sénateurs d’Ottawa, mardi. À son premier match dans la Ligue nationale cette saison, il a permis à sa formation d’obtenir une deuxième victoire à ses 10 dernières sorties.

«C’est plaisant de voir les gars heureux, pas seulement pour moi, mais aussi d’avoir gagné», a dit le gardien pendant les conférences de presse qui ont suivi le match.

«Je pense que nous avons plutôt bien joué depuis que je suis arrivé ici. J’ai regardé plusieurs parties [des Sabres] quand j’étais à Rochester et je trouve que l’équipe joue vraiment mieux que l’an dernier ou en début de saison. Ça se voit que le club s’améliore. De faire partie de cela et d’avoir obtenu une victoire pour les gars, c’est super.»

Houser a principalement évolué avec les Americans de Rochester, dans Ligue américaine (LAH), cette saison. Il a aussi disputé trois rencontres avec les Cyclones de Cincinnati dans l’ECHL.

Des arrêts qui ont donné le ton

Face aux Sénateurs, le nouveau venu a dû se signaler dès les premiers moments du premier tiers. Houser a d’abord frustré Alex Formenton, qui a bénéficié d’un échappé. Sur le retour récupéré par Tim Stützle, le gardien a aussi fait le boulot.

«C’était spectaculaire et cela nous a inspirés pour le reste du match, a déclaré l’entraîneur-chef des Sabres, Don Granato. Ce type de gardiens aime ce genre de défi. Ils se disent : "c’est pour ça que je suis un gardien. Je veux ça. Je veux des tirs. Je veux des opportunités". Michael a ce genre de personnalité. Il se retrouve dans cette situation parce qu’il veut faire ce type d’arrêt.»

Il s’agit de la deuxième saison consécutive où Houser dispute des matchs dans l’ECHL, la LAH et le circuit Bettman. En fin de saison l’an dernier, il a maintenu une fiche de 2-2-0, un taux d’efficacité de ,901 et une moyenne de buts alloués de 3,46.

«J’ai suivi son histoire l’an dernier quand je n’étais pas là et j’ai trouvé que c’était incroyable, a dit l’attaquant Mark Jankowski. En apprenant à la connaître cette année, cela m’a encore plus impressionné. Je sais à quel point il s’agit d’un bon gars. Tous les gars l’aiment et veulent aller à la guerre pour lui.»