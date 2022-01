Qu’arrivera-t-il avec Claude Giroux?

Les Flyers de Philadelphie ne seraient toujours pas fixés concernant l’avenir de Claude Giroux avec leur organisation.

Mercredi, le réseau TSN a avancé qu’il n’y aurait toujours pas eu de discussion avec l’attaquant sur la possibilité de le voir lever sa clause de non-mouvement pour passer à une autre formation.

L’athlète de 34 ans dispute la dernière année d’une entente de huit ans qui lui rapporte 8,275 millions $ par saison. L’été dernier, les Flyers et Giroux auraient pris la décision commune de ne pas négocier de prolongation de contrat avant la conclusion de la campagne 2021-2022.

La formation de Philadelphie est au cœur d’une série de neuf défaites et un éventuel accès aux séries éliminatoires semble de plus en plus improbable.

Aussi, plusieurs rumeurs ont vu le jour concernant l’avenir de Giroux. Le vétéran pourrait être une cible de choix pour un club qui aspire aux grands honneurs. Il reste toutefois neuf semaines avant la date limite des transactions dans la Ligue nationale, ce qui laisse amplement de temps aux Flyers et à Giroux pour évaluer leurs options.

Le Franco-Ontarien a été le choix de premier tour (22e au total) de l’organisation de la Pennsylvanie au repêchage de 2006. En 979 rencontres dans le circuit Bettman, Giroux a touché la cible 285 fois et fourni 604 aides pour 889 points. Il occupe le deuxième rang dans l’histoire des Flyers pour les matchs disputés, les mentions d’aide et les points derrière Bobby Clarke.