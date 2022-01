Une pointe de Patrice Brisebois à Marc Bergevin

Présent à la conférence de presse de Kent Hughes, Patrice Brisebois ne s'est pas gêné pour critiquer Marc Bergevin.

En entrevue avec Jean-Charles Lajoie, l'ancien défenseur a déclaré qu'il sentait que l'équipe avait été laissée à elle-même dans les derniers temps.

«Il y a quelques mois à peine, on était à quelques victoires de remporter une 25e coupe et là on est en dernière position. Peut-être, il y a eu une mauvaise gestion de Marc Bergevin dans les derniers mois. Je pense qu'on a laissé tomber cette équipe.»

Brisebois croit également qu'un fossé s'était formé entre les Canadiens et les anciens joueurs lors du règne de Marc Bergevin.

«Les Canadiens ont toujours bien traité les anciens. C'est certain que lors de l'ère Marc Bergevin, il y a peut-être eu un éloignement de la part de Marc. D'être ici aujourd'hui à la conférence de presse, ça prouve à quel point l'organisation tient aux anciens. C'est gros pour moi.»

