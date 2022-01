Les visages sont longs à Philadelphie

La saison de misère des Flyers de Philadelphie s’est poursuivie mardi soir avec une neuvième défaite consécutive.

Cette fois, le club de la Pennsylvanie a baissé pavillon 4 à 3 en tirs de barrage contre les Islanders de New York. La fusillade a été longue et pénible pour les patineurs des Flyers, incapables de placer la rondelle dans le fond du filet une seule fois en neuf tentatives.

«Nous savons que nous jouons de la bonne façon présentement. Ce soir [mardi], nous méritions de gagner. À ce point-ci, nous trouvons des moyens de perdre», a analysé le capitaine Claude Giroux lors des conférences de presse qui ont suivi l’affrontement.

Considéré par plusieurs comme une formation pouvant aspirer aux séries avant le début des hostilités en 2021-2022, les Flyers sont à 12 points des Bruins au classement. L’équipe de Boston occupait le dernier rang donnant accès aux éliminatoires dans l’Association de l’Est avant les matchs de mercredi soir dans le circuit Bettman.

En décembre, l’organisation de Philadelphie a voulu changer le vent de bord en congédiant l’entraîneur-chef Alain Vigneault et en nommant Mike Yeo pilote par intérim. Depuis, les Flyers ont maintenu un dossier de 4-8-5.

«Perdre, c’est triste. Il n’y a pas d’autre façon de le dire, a laissé tomber Yeo. C’est difficile parce qu’il y a eu des efforts ce soir [mardi]. Les gars ont bloqué des lancers et payé le prix les uns pour les autres. J’ai l’impression que notre équipe était très bonne dans certains aspects.»

Rester positif

En plein cœur d’une série d’insuccès, Yeo tente de maintenir son navire à flot. C’est dans cette optique qu’il veut s’assurer que le moral de ses patineurs ne s’effondre pas davantage.

«Nous n’avons pas été en mesure de l’emporter et c’est ce qu’on retiendra de cette partie. De mon côté et de celui de notre personnel d’entraîneurs, nous devons nous assurer que notre groupe reste concentré et motivé. et qu’il fasse les choses de la bonne façon.»

«Nous vivons de l’adversité et c’est difficile. Nous voyons qu’il y a de l’amélioration, mais c’est très difficile de se sentir bien par rapport à nos progrès en plein cœur d’une série de défaites. Nous n’avons toutefois pas d’autre choix que de continuer à avancer et d’essayer d’être meilleurs», a-t-il ajouté.

Les Flyers tenteront de mettre fin à leur marasme et d’obtenir finalement un premier gain en 2022 jeudi soir, lorsque les Blue Jackets de Columbus seront de passage au Wells Fargo Center.