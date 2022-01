La couleur de Sebastian Breza

Le gardien de but Sebastian Breza est de retour avec le CF Montréal pour une seconde saison et c’est une situation qui l’arrange même s’il ne semble pas s’être inquiété pour son avenir.

Le Québécois, qui appartient toujours à Bologne en Italie, revient sous la forme d’un autre prêt d’un an et on peut vous assurer qu’il n’a pas perdu une seule seconde de sommeil au sujet de son avenir avant que l’entente ne soit finalisée.

« Quand la saison s’est terminée, j’ai fermé mon téléphone. C’est mon agent qui s’est occupé de ces affaires-là et on a une bonne relation, alors je lui fais confiance, raconte-t-il. Je suis très content qu’on ait pu régler les choses. Je suis resté parce qu’on a pu trouver une entente avec laquelle j’étais heureux. Il fallait trouver la bonne entente avec le bon club, et ça adonne que c’est le CF Montréal cette année encore. »

Le grand gaillard de 23 ans a terminé la saison en force en 2021 en disputant les cinq dernières rencontres de la saison, soit trois matchs en MLS de même que la demi-finale et la finale du Championnat canadien.

Une chose à la fois

Ne lui demandez toutefois pas s’il se voit avec l’étiquette de gardien numéro un en ce début de saison même s’il semble en avance sur James Pantemis et Jonathan Sirois.

« Ce sont les médias qui spéculent sur qui sera titulaire, moi j’arrive, je mets mon maillot et c’est tout, dit-il. Selon moi, personne n’a une longueur d’avance. C’est l’fun parce qu’on est trois Québécois. Je ne me pose pas beaucoup de questions et je ne pense pas que les deux autres se posent beaucoup de questions. »

Mexique et vélo

Breza possède sa propre façon de communiquer de façon très colorée et il arrive souvent qu’il déclenche l’hilarité avec ses réponses.

Comme celle-ci à un collègue qui lui demandait s’il s’agirait pour lui d’une première expérience dans une compétition intercontinentale s’il obtient le départ contre Santos Laguna en Ligue des champions le mois prochain.

« C’est un bien grand si. Si ma grand-mère avait des roues, elle serait au Mexique. Je n’ai jamais joué ce genre de compétition, mais je n’avais jamais joué aux États-Unis avant de jouer aux États-Unis. »

Par ailleurs, il a refusé de dire s’il est revenu parce qu’il a obtenu une garantie sur son utilisation.

« Je suis quelqu’un de privé, mais ce n’est pas l’entraîneur qui signe les contrats, lui, il décide de la formation et il n’est pas en train de penser à ces choses-là », affirme Breza.

Quatre matchs

Le CF Montréal a annoncé mercredi son calendrier présaison qui comprend quatre rencontres préparatoires.

L’équipe, qui reste à Montréal jusqu’au 27 janvier, prendra ensuite la direction d’Orlando où elle affrontera le champion de la Coupe MLS, le New York City FC, le 29 janvier.

L’équipe mettra le cap sur Fort Lauderdale. Elle y affrontera l’Inter Miami le 4 février. Viendront ensuite des matchs contre Philadelphie le 8 février à Fort Myers, et contre le Miami FC, de l’USL, le 11 février.

Le club se dirigera ensuite vers Torreón, au Mexique, où sera disputé le match aller du quart de finale de la Ligue des champions contre Santos Laguna, le 15 février.