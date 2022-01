Kent Hughes dévoile les changements qu'il apportera

Il y a plusieurs façons de faire qui vont changer au sein des Canadiens de Montréal, à commencer par le développement des joueurs et l’intégration des statistiques avancées.

C’est ce qu’a laissé entendre le nouveau directeur général de l’équipe, Kent Hughes, lors d’une entrevue à l’émission JiC, mercredi.

En plus des ratés au repêchage, les erreurs commises par le Tricolore sur le plan du développement de ses espoirs ont été assez documentées au cours des cinq dernières années. Or, Hughes a une vision pour aider les joueurs à atteindre leur plein potentiel.

«[Ron Hextall] m’avait dit que dans le monde du hockey, on a tendance à acheter à haut prix et vendre à bas prix, a raconté l’ancien agent de joueurs à l'animateur de TVA Sports Jean-Charles Lajoie. Je le mentionne dans le contexte du développement du joueur. Quand quelqu’un ne joue pas à son maximum, c’est souvent à ce moment qu’on l’échange.»

Hughes veut remédier à la situation en utilisant toutes les données à sa disposition pour établir un plan d’action qui remettrait le joueur sur le droit chemin.

«Ce qu’on veut construire à Montréal, c’est une équipe de développement et de statistiques avancées, a-t-il expliqué. Des statistiques qui ne sont pas exclusivement utilisées pour prendre des décisions concernant des joueurs, mais aussi pour comprendre les joueurs et ce qui cloche dans leur jeu. On peut ensuite corriger leurs défauts et les améliorer.»

Les statistiques avancées ne seront pas le principal outil, mais un des outils. Elles seront intégrées à tous les départements, de sorte que tous travailleront ensemble, a assuré le nouveau DG.

«Plus d'informations on a, mieux on est outillés pour prendre des décisions. Ce ne sera jamais uniquement les stats avancées. Ce sera les statistiques avancées, le dépistage et l’équipe de développement. On va mettre tout ça ensemble.

«Je veux qu’on travaille tous ensemble. Ce n’est pas juste un ou l’autre. Il n’y a pas de mur entre l’équipe de dépistage et l’équipe des statistiques avancées.»

L’entraîneur-chef devra communiquer

Parole du nouveau shérif en ville, l’entraîneur-chef du CH aura intérêt à communiquer de façon transparente avec ses joueurs.

«Le coach moderne doit absolument être un communicateur.»

En tant qu’agent, Hughes a souvent dû intervenir pour régler des malentendus entre le joueur et son entraîneur.

«De mon expérience, on reçoit souvent des appels à 11h le soir, minuit le soir, parce qu’un joueur n’est pas content de sa situation, a souligné Hughes. Souvent, je trouve qu’il y a un manque de communication. Je vais prendre mes expériences et on va essayer de créer une place où la communication est meilleure entre le coach et les joueurs.»

Carey Price : une décision sera prise

La réponse émotive du président des Canadiens Geoff Molson lorsque questionné sur l’avenir de Carey Price signifie-t-elle que le gardien restera à Montréal, et ce, peu importe la volonté du nouveau directeur général?

Kent Hughes n’est pas arrivé à cette conclusion en entendant les propos de son patron sur la glace du Centre Bell.

Avant toute chose, l’influent homme de hockey doit se familiariser avec cet épineux dossier.

«Je n’ai pas interprété les propos de [cette] manière, a-t-il fait savoir. De toute façon, au sujet de Carey Price, je ne suis pas au courant comme les autres de tout ce qui s’est passé ici, de ses blessures et de sa santé mentale. J’espère que j’aurai la chance de le rencontrer et de le connaître plus comme personne.

«On va sûrement prendre une décision. J’imagine qu’on va prendre une décision qui sera pour le bien des Canadiens, mais aussi pour le bien de Carey Price.»

Repêcher son fils? Pourquoi pas!

Hughes s’est par ailleurs montré ouvert à l’idée de repêcher son fils Jack, un attaquant admissible au prochain encan amateur de la Ligue nationale de hockey prévu à Montréal cet été.

«Je crois que Jack serait content de faire partie de notre organisation, a-t-il indiqué. Il m’a eu comme coach pendant assez d’années. Ma femme serait sûrement contente, au moins! (rires).

«Si l’équipe de dépistage vient me voir et me dit que c’est absolument le meilleur joueur dans notre liste, je vais leur permettre de faire leur job.»

Voyez l’entrevue complète de Jean-Charles Lajoie avec Kent Hughes dans la vidéo ci-dessus.