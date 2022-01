Jocelyn Thibault : LE gardien du hockey

Pour ce 45e épisode du balado «Femme d’Hockey» présenté par IGA, Isabelle reçoit un ancien gardien de la LNH et aujourd’hui directeur général pour Hockey Québec, Jocelyn Thibault.

Passionné de hockey, Jocelyn a eu une belle carrière. Son parcours n'a toutefois pas été de tout repos.

Selon lui, on doit accorder plus d’importance au processus d’évolution et au plaisir de jouer au hockey qu’au niveau dans lequel le joueur est classé.