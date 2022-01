«Je suis désolé» - Dak Prescott

Après des commentaires teintés de frustration à l’endroit des arbitres deux jours plus tôt, le quart-arrière des Cowboys de Dallas Dak Prescott a pris la parole sur Twitter pour exprimer ses «profonds regrets», mardi.

La saison de Prescott et de ses coéquipiers a brutalement pris fin lors d’un match éliminatoire contre les 49ers de San Francisco, dimanche. Au moment où son équipe perdait par six points avec quelques secondes à écouler, le pivot a effectué une course avant de glisser au sol.

Cependant, son équipe n’avait plus de temps d’arrêt et l’arbitre n’a pas eu le temps de placer le ballon avant que les dernières secondes ne s’égrènent. La formation texane n’a donc pas eu le temps de tenter un dernier jeu. Les officiels ont ensuite été la cible de projectiles des partisans lorsqu’ils ont quitté l’AT&T Stadium.

«Oh, eh bien, crédit [aux partisans] alors», avait ensuite lancé le quart, visiblement hors de lui après cette défaite.

Une erreur

Or, il semble que Prescott a retrouvé ses esprits après quelques heures de réflexion.

«Je regrette profondément les commentaires que j'ai faits à propos des officiels après le match de dimanche, a rectifié l’athlète de 28 ans sur les médias sociaux. J'étais dans l'émotion d'une défaite décevante et mes paroles étaient injustifiées et injustes. Je tiens les officiels de la NFL en haute estime et j'ai toujours respecté leur professionnalisme et la difficulté de leur travail. La sécurité de tous ceux qui assistent à un match ou participent sur le terrain d'un événement sportif est une question très sérieuse.»

«C'était une erreur de ma part et je suis désolé.»

Depuis leur conquête du Super Bowl au terme de la saison 1995, les Cowboys ont pris part aux éliminatoires à 11 reprises. Ils ne sont jamais parvenus à participer à une finale d’association depuis ce triomphe.

Prescott a lui-même permis aux siens de prolonger leur saison trois fois depuis 2016, remportant un seul match éliminatoire, en 2018.