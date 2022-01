Calendrier de la LNH remodelé : beaucoup de matchs au Centre Bell en février

Après son présent séjour dans l’Ouest américain, le Canadien de Montréal disputera ses huit matchs suivants au Centre Bell et jouera huit fois à domicile en février, selon le calendrier modifié ayant été diffusé par la Ligue nationale de hockey (LNH), mercredi.

Comme annoncé par le commissaire Gary Bettman, le circuit a utilisé la pause de trois semaines initialement prévue pour la participation des joueurs aux Jeux olympiques de Pékin afin de reprendre les nombreuses parties reportées ces dernières semaines en raison de la pandémie. Et dans le cas du Tricolore, les changements sont nombreux, lui qui avait vu huit rencontres repoussées et une autre – celle du 12 janvier contre les Bruins de Boston à Montréal – interchangée avec celle du 21 mars au TD Garden.

Ainsi, au terme de son périple qui le mènera à Las Vegas (jeudi), au Colorado (samedi) et au Minnesota (lundi), la troupe de l’instructeur-chef Dominique Ducharme accueillera comme initialement prévu les Ducks d’Anaheim, les Oilers d’Edmonton et les Blue Jackets de Columbus, les 27, 29 et 30 janvier dans l’ordre. Par la suite, il faudra patienter neuf jours avant de reprendre les hostilités, car son rendez-vous du 1er février avec les Blues de St. Louis a été déplacé au 17e jour du même mois. Son retour à l’action se fera plutôt le 8 février face aux Devils du New Jersey, qui devaient se présenter dans la métropole québécoise le 15 janvier.

Le programme double du Super Bowl est de retour

Les modifications au calendrier comprennent un élément qui était absent dans la version originale et qui saura plaire aux jeunes partisans du Canadien, en autant que le gouvernement provincial consente à alléger les contraintes sanitaires en vigueur.

Effectivement, après le passage des Capitals de Washington au Centre Bell le 10 février, le Bleu-Blanc-Rouge recevra les Blue Jackets et les Sabres de Buffalo les 12 et 13 février, à 12 h 30, durant le weekend du Super Bowl. Les deux matchs seront d'ailleurs diffusés sur les ondes de la chaîne TVA Sports. Au départ, étant donné que la finale de la NFL était à l’horaire pendant la pause olympique, la traditionnelle fin de semaine de parties en après-midi avait été laissée de côté pour 2021-2022.

Pour ce qui est des amateurs québécois des Bruins de Boston qui attendaient de voir leur formation préférée se frotter au Canadien les 18 décembre et 12 janvier, ils pourraient avoir l’opportunité de la voir à l’œuvre les 21 mars et 24 avril, le tout étant conditionnel au retour du public dans les gradins de l’enceinte montréalaise.

Quant à la séquence de trois duels dans la région new-yorkaise qui devait se dérouler avant Noël, elle n’existe plus, les matchs ayant été répartis à divers endroits du calendrier. La veille d’un choc avec les Maple Leafs de Toronto à Montréal, le Tricolore visitera les Islanders le dimanche 20 février en après-midi, tandis qu’il retrouvera les Devils le 7 avril à Newark. Enfin, la dernière semaine de la campagne sera plus occupée qu’anticipé. En plus du passage des Bruins le 24 avril, il y aura un affrontement chez les Rangers au Madison Square Garden.

Initialement, la semaine finale comprenait les visites des Sabres (qui a été devancée au 12 février) et des Panthers de la Floride. Ceux-ci concluront la saison du Canadien le 29 avril.