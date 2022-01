Bruce Boudreau impressionné par les siens

Après un mois de janvier difficile marqué par une pause de 10 jours en raison de la pandémie de COVID-19 et une séquence de neuf matchs sur la route, les Canucks de Vancouver ont retrouvé le chemin de la victoire à temps pour son retour en Colombie-Britannique.

Samedi, les Canucks subissaient pourtant une troisième défaite de suite face à trois grosses équipes de la Ligue nationale de hockey (LNH), soit les Panthers de la Floride, les Lightning de Tampa Bay et les Hurricanes de la Caroline.

Ils ont toutefois vaincu coup sur coup les Captals de Washington et les Predators de Nashville pour retrouver leur confiance en vue de la visite des Panthers au Rogers Arena, vendredi. Et l’entraîneur-chef Bruce Boudreau a beaucoup apprécié ce qu’il a vu de sa troupe face à l’adversité.

«J'ai appris qu'il y a beaucoup de cœur, a dit l’instructeur, qui montre un dossier de 10-3-1 depuis qu’il a pris les rênes de l’équipe, mercredi. Il y a beaucoup de volonté et beaucoup de désir. Ça signifiait beaucoup pour nous d’être capable d’avoir deux victoires consécutives [avant de revenir à] domicile, où nous n'avons pas été depuis plus d'un mois.»

«Je crois que le plus important est la croyance et le désir. Ces gars-là le veulent; ils ne veulent pas... être considérés comme une équipe de fond de classement. Beaucoup d'entre eux ont un cœur de lion et cela s'est vu lors de ce voyage.»

Retrouver ses repères

L’un des principaux artisans des bons moments des Canucks depuis le changement de garde derrière le banc est le gardien Thatcher Demko. En 12 parties sous la férule du vétéran pilote, Demko a conservé une fiche de 9-3-0 et un taux d’efficacité de ,932.

Il estime de son côté que la séquence de trois revers était due à la rouille et que l’équipe avait retrouvé ses repères.

«Nous avons commencé à jouer au hockey à nouveau vers la fin du voyage. En quelque sorte, la rouille a disparu. Je pense que c'était énorme d'en perdre trois, puis de rebondir et d'en gagner deux.»

Les Canucks sont actuellement cinquièmes au classement des équipes repêchées au sein duquel les deux meilleures équipes pourront prendre part aux éliminatoires. Ils accusent cinq points des Sharks de San Jose et d’une place au sein du portrait des séries.