À VOIR: une bagarre «comme dans le temps» pour Deslauriers

Nicolas Deslauriers des Ducks et Kurtis MacDermid de l’Avalanche se sont livré un combat aussi long que furieux, mercredi soir au Colorado.

En fin de première période, les deux hommes forts ont laissé tomber les gants et se sont engagés dans une violente «danse» de... plus d’une minute!

À un certain moment, MacDermid, pendant le combat, a même empêché l’officiel d’intervenir et lui a demandé de reculer. Et l’arbitre s’est exécuté!

Voyez la folle séquence en vidéo principale.