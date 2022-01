Une leçon à tirer pour Félix Auger-Aliassime

Malgré les apparences, le match éreintant disputé face à Emil Ruusuvuori mardi pourrait aider le Québécois Félix Auger-Aliassime, qui n’entend pas commettre les mêmes erreurs dans ses prochains matchs.

La neuvième tête de série des Internationaux d’Australie ne s’attendait sûrement pas à être incapable de remporter un seul jeu en deuxième manche de son duel de premier tour et encore moins à passer près de 3 h 45 min sur la surface de jeu. Cependant, son rival finlandais de 22 ans - 90e joueur au monde - s’est avéré un opposant tenace, empochant deux sets consécutifs. «FAA» a dû revenir de l’arrière pour finalement s’imposer 6-4, 0-6, 3-6, 6-3 et 6-4.

Maintenant, l’athlète de l’unifolié n’a nullement l’intention de se laisser décourager par cette victoire à l’arraché. Pour lui, les ajustements au cours d’une rencontre doivent être faits promptement et efficacement, peu importe le contexte.

«Ce ne fut pas facile. On a eu à composer avec des conditions différentes de celles des jours précédents, avec un peu de froid et du vent également. Je pense qu’il y a eu une partie de l’adaptation en lien avec ça, a-t-il mentionné au site du circuit de l’ATP. Mon rival a disputé un excellent match, je l’ai toujours eu en haute estime. Il m’a forcé à analyser et à penser plus d’une fois ce que j’effectuais à plusieurs reprises dans l’affrontement, car il jouait bien.»

Persévérance

Néanmoins, Auger-Aliassime possède un coffre à outils plus garni depuis ses débuts dans l’ATP. Il a aussi plus d’expérience et sait comment s’extirper de situations périlleuses.

«Au milieu du match, je ne pouvais pas trouver la bonne façon de jouer. Puis, je crois m’être détendu un peu au début du quatrième set en servant mieux et en le faisant bouger davantage. À la fin, ce fut cela. C’est important pour ma confiance.»

Auger-Aliassime souhaite certainement retrouver son aplomb habituel à son prochain rendez-vous sur le court. Au deuxième tour, il croisera le fer avec le Français Arthur Rinderknech (48e au monde) ou l’Australien Alexei Popyrin (59e).