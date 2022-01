Une commotion pour Jake Muzzin

Jake Muzzin souffre d’une commotion cérébrale et sera tenu à l’écart de la formation des Maple Leafs de Toronto pour un moment.

Muzzin a été durement frappé samedi par Klim Kostin, des Blues de St. Louis, et quelques symptômes se sont pointé le bout du nez lors de la séance d’entraînement de lundi.

«Jake a indiqué qu’il ne se sentait pas totalement en forme, a dit l’entraîneur-chef Sheldon Keefe, mardi, selon le quotidien "Toronto Sun". Il a été frappé dans le match contre St. Louis, alors [les médecins] ont fait le suivi, mais il sentait qu’il allait bien pour l’entraînement. Mais en raison de l'intensité de l'entraînement, il n'aimait pas ce qu'il ressentait. On lui a donc diagnostiqué une commotion.»

«Il ne voyagera pas avec nous et ne sera pas disponible cette semaine.»

Muzzin a totalisé un but et 11 points en 35 parties cette saison montrant un différentiel de -2. Utilisé en moyenne 21 min 22 s par match, c’est toutefois son imposante présence physique et sa contribution au jeu en infériorité qui manqueront le plus aux Maple Leafs.

Le défenseur Justin Holl (COVID-19) est également absent, de sorte qu’Alex Biega disputera mercredi un deuxième match dans l’uniforme des Leafs.