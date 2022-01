NFL : les Cowboys surévalués?

Les Cowboys de Dallas sont-ils l’équipe la plus surévaluée de la NFL en 2021?

C’est ce que croit l’expert football du réseau TVA Sports Denis Casavant, qui a discuté du sujet dans la plus récente édition de sa baladodiffusion «Du champ gauche», présentée sur la plateforme de QUB radio.

«Était-ce vraiment une surprise de voir les Cowboys perdre leur match contre les 49ers de San Francisco? Oui, ils étaient les favoris avec leur fiche de 12-5 et leurs statistiques incroyables en attaque cette saison. Ces statistiques étaient trompeuses, parce qu’ils ont eu beaucoup de succès contre les équipes de leur section», a affirmé Casavant.

«Ils ont été 6-0 contre les Eagles [de Philadelphie], l’équipe de football de Washington et les Giants [de New York]. Ils ont dominé leur section. Dans ces six matchs, ils ont inscrit 240 points. Selon moi, cela a faussé les données.»

Le club texan a maintenu un dossier de 6-5 contre les autres formations de la NFL en saison régulière. Rappelons qu’il a baissé pavillon 23 à 17 contre les Niners dimanche dernier.

Les Bills impressionnent

Denis Casavant s’est également penché sur les autres matchs du premier tour éliminatoire dans la NFL. Il a été franchement impressionné par la victoire à sens unique de 47 à 17 des Bills de Buffalo sur les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

«Ils ont pratiquement joué un match parfait! Sept touchés à leurs sept premières séquences à l’attaque, aucun botté de dégagement, aucun botté de précision, pas de revirement et ils ont déposé un genou au sol à la fin du match.»

L’animateur a aussi souligné la brillante performance du quart-arrière Josh Allen, a établi son palmarès des équipes victorieuses lors du premier week-end éliminatoire et mis la table pour les affrontements des demi-finales d’association.