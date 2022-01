L'importante mise au point de Jayden Struble

«Mon impact offensif sera très grand la saison prochaine.»

Cette déclaration avait été lancée en septembre dernier par le défenseur Jayden Struble, à quelques jours du début de la saison dans la NCAA.

Confiant à l’auteur de ces lignes être remis «à 100%» de ses récurrentes blessures à l’aine, le choix de deuxième ronde des Canadiens en 2019 clamait aussi, en toute confiance, avoir hâte de démontrer l’étendue de son savoir-faire aux partisans du CH.

Mais voilà. Quatre mois plus tard, les statistiques, dans le cas du colosse arrière de 6 pieds et 205 livres, ne sont finalement pas au rendez-vous.

En 20 matchs dans l’uniforme des Huskies de Northeastern, Struble ne compte que six points, dont deux petits buts.

Après avoir récolté trois points à son premier duel de la saison, le jeune homme originaire du Rhode Island n’en compte que... trois à ses 19 derniers. Dans un marché comme celui de Montréal, il n’en faut pas vraiment plus pour attiser les ragots et commentaires désobligeants.

«Il ne jouera jamais dans la LNH», a-t-on pu lire plus d’une fois dans les dernières semaines au sujet du défenseur.

Contacté à ce propos par le TVASports.ca, Struble, toujours aussi volubile, a sauté sur l’occasion pour y aller d’une importante mise au point.

«Je sais que je t’ai dit cet été que j’allais avoir l’impact que je voulais dans la LNH. Je le pense encore, peu importe ce qui se passe.»

Une production à la baisse... expliquée

À ses deux premières saisons dans la NCAA, Jayden Struble affichait une moyenne de 0,56 point par match.

Cette saison, on parle plutôt d’une moyenne de 0,30. La différence est, soyons francs, significative. Et pas dans le bon sens.

Mais le patineur américain a une explication qui se tient plutôt bien.

«Nous avons une équipe qui préconise une approche beaucoup plus défensive que lors des années précédentes. Cette année, la consigne est "la défense en premier". Plusieurs de nos matchs se terminent 2-1 ou 3-2. Ça demande une adaptation pour tout le monde.»

À l’heure actuelle, Northeastern est effectivement l’équipe ayant accordé le moins de buts de toute la division Est de la NCAA. Elle y occupe aussi le troisième rang.

Et en jetant un œil aux statistiques des Huskies de Northeastern, on constate aussi que plusieurs joueurs du club ont, à l'image de Struble, de moins bons chiffres offensifs que l’an dernier.

Après avoir amassé 19 points en 19 parties l’an dernier, Jordan Harris, un autre prometteur espoir du CH, n’en compte que 12 cette saison (20 matchs).

Bref, le système de jeu préconisé par l’entraîneur Jerry Keefe rapporte. Mais il affecte aussi les fiches personnelles de ses joueurs.

Struble n’y voit toutefois pas de problème.

«Les consignes plus défensives qu’on nous demande cette année nous font gagner des matchs et c’est ultimement ce qui compte. De mon point de vue, je connais une très bonne saison. Je serai toujours d’avis que la production offensive d’un joueur ne doit pas être le premier critère d’évaluation. J’ai selon moi progressé dans plusieurs autres départements et je suis très satisfait de mon rendement global jusqu’ici.»

Crédit photo : Photo courtoisie

Si la réponse de l’athlète de 20 ans traduit une belle maturité, ce dernier n’est pas aveugle, ni dupe. Il sait que les attentes envers lui, sur le plan offensif du moins, étaient grandes et qu’il n’y répond pas. Il se montre cependant optimiste pour la suite.

«C’est sûr que mes statistiques sont quelque chose que j’ai en tête. Oui, j’y pense. Mais j’ai, chaque match, de bonnes chances de créer de l’offensive. Parfois, ça ne veut juste pas se concrétiser en points. La saison n’est toutefois pas encore terminée et je continuerai de pousser», promet-t-il avec aplomb.

Mentionnons quand même, à ce moment-ci, que Struble connaît une bonne campagne sur le plan défensif.

Une étude régulière de ses performances, ces dernières semaines, a permis de constater qu’il avait amélioré de façon franche son jeu de transition. Ses décisions en sortie de territoire sont nettement meilleures que par le passé. Sa première passe est à point et il perd rarement la rondelle quand il décide de la transporter.

Struble continue également de se montrer impitoyable avec ses adversaires qui ont la mauvaise idée de patiner devant lui avec la tête basse. Il distribue régulièrement d’excellents coups d’épaule et défend sa zone avec vigueur et robustesse.

Une excellente relation avec le CH

Jayden Struble, comme la quasi-totalité du Québec, a suivi de près tous les changements survenus à la direction du Tricolore, ces dernières semaines.

Le jeune homme avoue justement avoir bien apprécié sa première rencontre avec Jeff Gorton. Le nouveau VP aux opérations hockey des Canadiens s’est récemment rendu dans la région de Boston pour y rencontrer certains espoirs du club, dont Struble.

«J’ai eu une bonne discussion avec lui, confie le défenseur. Je le connaissais déjà de réputation en raison de ce qu’il avait accompli à New York. C’est un très bon gars, mais surtout un homme de hockey rempli de connaissances. Je connais plusieurs personnes dans le monde du hockey et elles respectent toutes Jeff au plus haut point. Je l’adore.»

Et de quoi Struble et Gorton ont-ils parlé?

«En gros, Jeff m’a dit qu’il était excité d’enfin pouvoir me voir évoluer en personne et qu’il était très heureux de me compter parmi ses jeunes espoirs.»

Sinon, le no 3 des Huskies mentionne entretenir un excellent lien avec Rob Ramage, le directeur du développement des joueurs chez le CH.

«En général, mon contact principal, c’est lui. Je lui parle très souvent. Il m’envoie des textos plusieurs fois par semaine pour me dire ce qu’il a aimé et moins aimé de mes matchs. Quand j’ai des questions pour lui, il est toujours disponible. Notre relation est très bonne.»

L’avenir de Jordan Harris

Jayden Struble partage, dans le Massachussetts, le même vestiaire que Jordan Harris depuis maintenant trois saisons. Les deux espoirs du CH sont devenus très proches au fil des années.

Évidemment, Struble est bien au fait que la future destination de son coéquipier fait beaucoup jaser dans la métropole.

«Nous parlons très souvent de Montréal ensemble, reconnaît notre interlocuteur en riant. Pour être franc, je ne suis même pas certain moi-même de ses intentions! Ce que je sais, toutefois, c’est qu’il veut, un peu comme moi, guider les Huskies vers le championnat. C’est sa dernière saison universitaire et il est vraiment déterminé à quitter l’organisation en gagnant. C’est tout ce qui occupe ses pensées, actuellement.»

Toujours très confiant

Rien de très mathématique là-dedans, mais plus les jours passent, plus la prochaine saison de la Ligue nationale de hockey approche.

Lorsqu’on lui demande s’il a commencé à réfléchir à l’endroit où il aimerait évoluer l’an prochain, Struble y va d'une réponse qui fera certainement plaisir à son entraîneur actuel dans la NCAA.

«J’y vais au jour le jour et mon plan actuel est vraiment de guider Northeastern vers les plus hauts sommets. C’est tout ce qui compte pour l’instant. J’aurai amplement le temps de réfléchir à l’an prochain dans quelques semaines.»

Crédit photo : STEVE MADDEN/AGENCE QMI

Mais l’imposant patineur, qui n’a jamais eu la langue dans sa poche, ne peut s’empêcher une mise au point avant la fin de l’entretien.

«Je sais que je t’ai dit cet été que j’allais avoir l’impact que je voulais dans la LNH. Je le pense encore, peu importe ce qui se passe. J’ai toujours su m’adapter au calibre de jeu qu’on me proposait. L’idée est de travailler fort et de ne reculer devant rien ni personne.»

Et ça, Jayden Struble a souvent prouvé qu’il y excellait.