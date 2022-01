Les 10 travaux de Kent Hughes

Publié aujourd'hui à 12h21

Mis à jouraujourd'hui à 12h21

Kent Hughes est devenu le 18e directeur général de l’histoire des Canadiens de Montréal. Il y a beaucoup de travail qui l’attend étant donné tous les ennuis que l’organisation connaît.

Voici, selon moi et humblement, les 10 travaux qui attendent le nouveau DG du Tricolore.

1-Directeur du recrutement

Le CH aura sûrement ou fort probablement le premier choix lors du prochain repêchage qui aura lieu à Montréal. L’organisation ne peut pas se tromper et doit sélectionner un joueur qui aura un impact important dans les prochaines années. Hughes doit déterminer rapidement et prochainement qui sera le grand patron du repêchage. Présentement, c’est Martin Lapointe. Que ce soit Lapointe ou un autre, il faut que Hughes fasse part de sa décision rapidement.

2-Reconstruction, réinitialisation, ou pas ?

L’équipe croupit dans les bas fonds de la LNH. Quel est le plan de Hughes ? Est-ce que c’est de reconstruire l’équipe comme l’ont fait les Sénateurs d’Ottawa et les Coyotes de l’Arizona ? Est-ce que c’est d’échanger quelques vétérans, mais en garder plusieurs afin de repartir sur une certaine base ? Ou est-ce que c’être patient et d’attendre le retour de des joueurs blessés comme Carey Price afin d’avoir une analyse précise et actuelle de la formation ?

3-L’avenir de Carey Price

Kent Hughes doit s’asseoir avec Carey Price et discuter avec lui s’il veut poursuivre sa carrière à Montréal. Si Price décide de demeurer, il aurait le droit de le faire puisque les détails de son contrat lui permettraient d’agir ainsi. Cependant, si Price se dit prêt pour un nouveau défi, il faudrait entamer un processus qui permettrait à Price de choisir l’équipe pour laquelle il voudrait poursuivre sa carrière et éviter toute ambiguïté.

4-Garder ou pas Brendan Gallagher ?

Brendan Gallagher est adoré par les amateurs. Il est passionné, déterminé et charismatique. Cependant, son contrat pourrait devenir un boulet pour l’organisation dans les années à venir. Kent Hughes doit décider s’il croit que Gallagher a une place de choix dans son plan de relance.

5-Que faire avec Jeff Petry ?

Jeff Petry connaît une saison très difficile. Cependant, le défenseur de 34 ans venait de connaître quatre saisons de suite de 10 buts ou plus et quatre saisons consécutives de 40 points ou plus. Est-ce que sa carrière est sur le déclin ou est-ce seulement une mauvaise saison ? Hughes doit établir la véritable valeur de Petry dans son équipe et sur le marché.

6-Les lourds contrats de Hoffman, Drouin, Anderson, Armia et Dvorak

Mike Hoffman, Jonathan Drouin, Josh Anderson, Joel Armia et Christian Dvorak empochent de gros salaires, mais leur rendement est décevant. Est-ce que ces joueurs peuvent intéresser d’autres équipes ? Si oui, peut-être qu’un changement d’air pourrait aider ces joueurs et par le fait même aider le CH au niveau de la masse salariale.

7-Maximiser la valeur de Ben Chiarot

La date limite des transactions est prévue pour le 21 mars. Le défenseur Ben Chiarot sera l’un des défenseurs les plus convoités à travers la Ligue nationale. Hughes aura l’option de lui accorder un contrat à long terme ou de l’échanger. Si Chiarot est échangé, il est logique de penser que le CH peut obtenir un choix de premier tour en retour de ses services.

8-Où Cole Caufield terminera la saison ?

Cole Caufield n’est pas l’ombre du joueur qu’il a été lors des dernières séries éliminatoires. Maintenant que les blessés reviennent peu à peu dans la formation, que voudra faire Kent Hughes ? Caufield doit-il terminer la saison dans la Ligue américaine ? Je crois que ce sera une décision organisationnelle.

9-L’avenir de Dominique Ducharme

À moins d’un revirement de situation, Dominique Ducharme devrait compléter la saison derrière le banc des Canadiens. Kent Hughes voudra se donner le temps de bien analyser son équipe et d’évaluer toutes ses options. Une fois la saison régulière terminée, il sera intéressant de voir dans quelle direction ira Hughes pour le choix de son entraîneur. Voudra-t-il donner à Ducharme une vraie chance de se faire valoir et ira-t-il avec son choix ?

10-Un capitaine ou pas ?

À moins que Shea Weber revienne, ce qui serait surprenant, il n’y a plus de capitaine chez les Canadiens. Cet été, Kent Hughes devra réfléchir afin de décider si l’équipe a besoin d’un capitaine. Si c’est le cas, qui est le joueur le plus apte à remplir ce rôle très important ?