Kent Hughes, un habitué des grosses décisions

Avec Kent Hughes, le Canadien de Montréal misera sur un directeur général capable de prendre des décisions importantes, notamment en termes financiers, et susceptibles d’avoir un impact à long terme sur les équipes et leurs joueurs.

Le nouveau dirigeant du Tricolore représentait 21 hockeyeurs de la Ligue nationale (LNH) à titre d’agent pour l’entreprise Quartexx Management. La valeur totale de ces ententes surpasse 290 millions $ d’après le site spécialisé Puck Pedia.

Chez les patineurs actifs qui étaient représentés par l’homme de 51 ans, le défenseur des Penguins de Pittsburgh Kristopher Letang est celui détenant le pacte le plus lucratif pour ce qui est de la moyenne annuelle (7,25 millions $). La valeur totale de son contrat signé en 2013 est de 58 millions $, ce qui est légèrement supérieur aux 55 millions $ acceptés la même année par le capitaine des Bruins de Boston, Patrice Bergeron. Dans les deux cas, l’entente est entrée en vigueur en 2014 et prendra fin cet été.

Toujours au nombre des ex-clients de Hughes les mieux rémunérés devant une fière chandelle au Montréalais, le défenseur des Oilers d’Edmonton Darnell Nurse (moyenne de 5,6 millions $) affiche la troisième moyenne salariale la plus élevée du groupe cette saison. Par contre, elle sera passablement plus haute dès 2022-2023, car son nouveau contrat de huit ans et de 74 millions $ s'amorcera.

Au plan de la valeur globale, l’arrière des Penguins de Pittsburgh Mike Matheson (39 millions $) et deux porte-couleurs des Sénateurs d’Ottawa, Drake Batherson (29,85 millions $) et Colin White (28,5 millions $) complètent le top 5 des plus privilégiés.

Du côté des Québécois, Anthony Beauvillier (12,45 millions $), Samuel Blais (3 millions $), Marco Scandella (13,1 millions $) et William Carrier (5,6 millions $) font aussi partie des hockeyeurs qui auront à se trouver un nouveau représentant. Il en va de même pour Nathan Beaulieu (2,5 millions $), Anton Khudobin (9,99 millions $) et Zemgus Girgensons (6,6 millions $).

Lecavalier, un joueur très payant

Hughes a été aux côtés de joueurs de la LNH à la table de négociations pendant plus de 20 ans et parmi eux, il y a l’ex-joueur vedette Vincent Lecavalier. C’est d’ailleurs en représentant ses intérêts qu’il a entamé son parcours d’agent en 1998. Et le tout en a valu la peine. Effectivement, l’ancien numéro 4 du Lightning de Tampa Bay a paraphé des ententes très payantes au cours de sa carrière.

Le premier choix au repêchage amateur 1998 a notamment signé un pacte de quatre ans et de 27,5 millions $ avec l’équipe floridienne le 16 août 2005. Néanmoins, ce n’est rien comparativement aux 85 millions $ pour 11 ans que les «Bolts» ont voulu lui donner le 13 juillet 2008; ce contrat a été racheté un peu moins de cinq ans plus tard et le principal intéressé aura droit à une somme en vertu de cette résiliation jusqu’en 2026-2027.

Lecavalier a ensuite conclu un pacte de cinq ans et de 22,5 millions $ avec les Flyers de Philadelphie le 2 juillet 2013 au moment où le Canadien espérait l’acquérir. L’attaquant a annoncé sa retraite en juin 2016, après un séjour chez les Kings de Los Angeles.

Les plus gros contrats actifs de Kent Hughes dans la LNH

Kristopher Letang, 58 millions $

Patrice Bergeron, 55 millions $

Mike Matheson, 39 millions $

Drake Batherson, 29,85 millions $

Colin White, 28,5 millions $

Marco Scandella, 13,1 millions $

Anthony Beauvillier, 12,45 millions $

Darnell Nurse, 11,2 millions $ (avant sa nouvelle entente de huit ans et de 74 millions $ qui commencera la saison prochaine)

*Selon les données du site Puck Pedia

**En valeur totale active