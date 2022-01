Hockey féminin : une équipe professionnelle à Montréal en 2022-2023

La Premier Hockey Federation (PHF), une ligue professionnelle de hockey féminin, a annoncé que Montréal obtiendra l’une de ses deux nouvelles concessions en vue de la saison 2022-2023.

Le circuit en a fait l’annonce dans un communiqué publié mardi.

La ligue compte déjà sur six équipes, soit le Pride de Boston, les Beauts de Buffalo, le Whale du Connecticut, les Metropolitan Riveters (New Jersey), les Whitecaps du Minnesota et les Six de Toronto. L’autre équipe qui fera son arrivée en même temps que la formation montréalaise sera basée aux États-Unis, mais la PHF n’a pas encore précisé l’endroit.

De plus, le circuit féminin a annoncé que son plafond salarial passera de 300 000 $ US à 750 000 $ US. Cela fera notamment passer le salaire moyen à 37 500 $ US pour un club qui compte 20 joueuses ou à 30 000 $ US pour une formation de 25 hockeyeuses, soit le maximum permis.

Le salaire individuel des patineuses ne sera pas plafonné, mais l’ensemble des salaires devra respecter la limite permise.

Il n’y avait plus d’équipe professionnelle de hockey féminin à Montréal depuis la dissolution de la Ligue canadienne de hockey féminin (LCHF) en 2019. Cette ligue comptait six équipes lors de sa dernière campagne, dont les Canadiennes de Montréal. Ce club, bâti initialement sous le nom des Stars de Montréal, existait depuis 2007 et a remporté quatre championnats de la LCHF.