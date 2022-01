Daniel Brière avec les Canadiens dans un autre poste?

Daniel Brière n'a peut-être pas été sélectionné pour devenir directeur général des Canadiens de Montréal, mais il pourrait tout de même se joindre à l'organisation dans un autre poste.

C'est ce que Renaud Lavoie a déclaré lors de sa chronique avec Jean-Charles Lajoie, mardi.

«Je ne dis pas que Daniel Brière est assurément le prochain adjoint à Kent Hughes, mais c'est un candidat. Il n'a pas ce titre en ce moment avec les Flyers de Philadelphie. S'il a impressionné non seulement le comité de sélection, mais en plus Geoff Molson et Jeff Gorton, est-ce qu'on peut vraiment passer à côté de Daniel Brière? Il faut quelqu'un qui est capable de penser comme un joueur parmi les hauts dirigeants.»

Le journaliste de la chaîne TVA Sports estime également que la nouvelle direction des Canadiens pourrait bouger très prochainement.

«On a parlé de l'importance de nommer un nouveau directeur général pour transiger. Ça ne me surprendrait pas que, d'ici un mois au gros maximum, on puisse avoir quelques transactions. Une première d'ici deux semaines? On verra parce que Jeff Gorton a quand même travaillé dans les dernières semaines. Kent Hughes a du pain sur la planche et il sera extrêmement occupé.»

Voyez le segment dans la vidéo ci-dessus.