Chris Pronger parmi les immortels des Blues

L’ancien défenseur de la Ligue nationale de hockey (LNH) Chris Pronger a vu son numéro 44 être retiré par les Blues de St. Louis, lundi soir, au Enterprise Center.

Le natif de Dryden, en Ontario, a disputé neuf campagnes avec la formation du Missouri, soit de 1995 à 2004.

Dans son discours, Pronger a souligné que c’est avec son passage à St. Louis qu’il est devenu le joueur dominant qui a été intronisé au Temple de la renommée du hockey.

«Je me dois de regarder en direction des gens qui m’ont aidé lors de mon arrivée ici, soit [l’entraîneur-chef] Mike Keenan et ses adjoints Roger [Neilson] et Jimmy [Roberts]. Les vétérans du club aussi et plusieurs autres personnes. Quand tu y penses, il est vrai que ça prend un village», a exprimé l’homme de 47 ans.

En 598 parties dans l’uniforme des Blues, Pronger a amassé 84 buts et 272 mentions d’aide pour 356 points. Il a aussi maintenu un différentiel de +140 et a écopé de 931 minutes de pénalité.

Reconnu comme un individu qui aime faire la fête, Pronger s’est permis de se déboucher une bière pendant son allocution. Un geste qui a fait bien plaisir aux spectateurs présents.

Une petite flèche aux partisans

Les Blues avaient fait l’acquisition de Pronger le 27 juillet 1995 par l'entremise d'une transaction avec les Whalers de Hartford. En retour de l’arrière, le club du Connecticut avait mis la main sur l’attaquant Brendan Shanahan.

À l’époque, les partisans des Blues avaient crié au scandale, car l’actuel président des Maple Leafs de Toronto était l’un de leurs favoris.

En remerciant les amateurs, Pronger s’est permis de rappeler cette polémique.

«Des huées aux applaudissements, vous avez toujours démontré votre passion pour notre sport et pour la façon dont je jouais. Je vous remercie de m’avoir aidé à devenir l’homme que je suis aujourd’hui. J’avais 20 ans quand je suis arrivé ici, dans un échange qui favorisait les Whalers», a-t-il dit en effectuant des guillemets avec ses doigts lors de sa dernière phrase.

Après son passage avec les Blues, Pronger a porté les uniformes des Oilers d’Edmonton, des Ducks d’Anaheim et des Flyers de Philadelphie. Le deuxième choix au total du repêchage de 1993 a remporté la coupe Stanley en 2006-2007 avec la formation californienne. Il est également un membre du très sélect «Triple Gold Cub», ce qui signifie qu’il a remporté la coupe Stanley, la médaille d’or olympique et le Championnat de monde. Seulement 28 autres joueurs dans l’histoire ont fait de même.