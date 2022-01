CH: des règnes marquants

Le poste de directeur général des Canadiens de Montréal est habituellement synonyme de stabilité et Kent Hughes espère sûrement que le passé du club sera garant de l’avenir.

Le Montréalais de 51 ans est devenu mardi le 18e homme à décrocher l’emploi dans l’histoire de la célèbre concession. Contrairement au siège d’entraîneur-chef, celui de DG a été occupé par une même personne pendant plusieurs années. D’ailleurs, le règne de Marc Bergevin n’est pas à dédaigner; l’actuel conseiller au DG des Kings de Los Angeles a été aux commandes durant plus de neuf ans, soit de mai 2012 à novembre dernier.

Évidemment, certains ont eu droit à un mandat encore plus durable. Frank Selke est celui ayant agi comme directeur général le plus longtemps à Montréal : il a guidé l’organisation vers six coupes Stanley, incluant cinq d’affilée de 1956 à 1960, au cours de sa mission qui s’est étalée de juillet 1946 à mai 1964. Son successeur Sam Pollock n’a également pas à rougir de son bilan, ayant été en poste jusqu’en septembre 1978. Il a aidé l’équipe à soulever le trophée neuf fois dans des années marquées par la dynastie de la décennie 1970.

Autres DG qui ont porté le flambeau

Parmi ceux qui ont connu de longs règnes comme DG à Montréal, il y a l’ancien défenseur Serge Savard, qui a mené le Tricolore vers deux coupes Stanley (1986 et 1993) lors de sa mission amorcée en 1983 et conclue en octobre 1995. Respectivement troisième et quatrième DG de l’histoire de la concession, George Kennedy (1910-1921) et Léo Dandurand (1921-1935) ont tous deux franchi la dizaine d’années sur la chaise de directeur général.

À l’opposé, il y a eu davantage de mouvement depuis le congédiement de Serge Savard. Son remplaçant Réjean Houle est demeuré en place un peu plus de cinq ans, tandis qu’André Savard a délaissé son poste après un mandat de moins de trois ans. Bob Gainey (2003 à 2010) et Pierre Gauthier (2010 à 2012) se sont ensuite succédé avant l’arrivée de Bergevin.

Les directeurs généraux des Canadiens