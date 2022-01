Ces agents qui sont devenus DG

Kent Hughes, le nouveau directeur général du Canadien de Montréal, n’est pas le premier agent à délaisser la représentation pour devenir un DG dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Voici donc sept individus qui ont un parcours similaire à celui du nouveau DG du Tricolore :

-Pierre Lacroix

Avant d’être embauché comme directeur général des Nordiques de Québec en 1994, Pierre Lacroix a été l’un des agents les plus craints des DG de la LNH. Le natif de Montréal représentait notamment de grandes vedettes québécoises comme Mike Bossy, Pierre Turgeon et un certain Patrick Roy. Il est également celui qui soutiré 12,5 millions $ aux Sénateurs d’Ottawa pour Alexandre Daigle en 1993. Avec l’Avalanche du Colorado, Lacroix a construit une équipe dominante qui a remporté deux coupes Stanley (1996 et 2001).

-Ray Shero

Après une carrière de hockeyeur durant laquelle il a notamment été repêché en 11e ronde (216e au total) par les Kings de Los Angeles en 1982, Ray Shero est resté dans le monde du hockey comme agent de 1986 à 1992. Il a toutefois rapidement migré vers le rôle de dirigeant, lui qui a été embauché comme adjoint au DG des Sénateurs en 1993. Depuis, il a été le directeur général des Penguins de Pittsburgh (2006 à 2014) et des Devils du New Jersey (2015 à 2020). Celui qui a remporté la coupe Stanley (2009) avec les «Pens» œuvre aujourd’hui comme conseiller sénior chez le Wild du Minnesota.

-Brian Burke

Brian Burke a occupé une multitude de postes dans l’état-major de plusieurs équipes de la LNH depuis plus de trois décennies. L’actuel président des opérations hockey des Penguins a toutefois amorcé son parcours professionnel en négociant des contrats pour des joueurs. Le détenteur d’un diplôme en droit de l’Université Harvard a été agent pendant six ans, soit de 1981 à 1987. Pendant sa longue carrière, il a été le DG des Whalers de Hartford, des Canucks de Vancouver, des Ducks d’Anaheim et des Maple Leafs de Toronto.

-Mike Gillis

Le natif de Sudbury, en Ontario, a été le directeur général des Canucks de 2008 à 2014. Mike Gillis a cependant fait ses classes comme agent de joueurs pendant de nombreuses années, au cours desquelles il a notamment travaillé pour Pavel Bure, Markus Naslund, Bobby Holik et Mike Ritchter.

-Peter Chiarelli

Celui qui a été le DG des Bruins de Boston (2006 à 2015) et des Oilers d’Edmonton (2015 à 2019) œuvrait comme représentant avant de faire le saut de l’autre côté de la clôture en 1999, et ce, à titre d’adjoint au directeur général des Sénateurs. Huit années plus tôt, Peter Chiarelli avait fait ses études en droit à l’Université d’Ottawa.

-Brian Lawton

Après une carrière de 483 matchs comme ailier dans la LNH, Brian Lawton a tout de suite fondé la compagnie Lawton Sport and Financial. Avec celle-ci, il a représenté des vedettes comme Mike Modano et Sergei Fedorov. En 2008, il a quitté son entreprise pour prendre le poste de DG du Lightning de Tampa Bay. Sous son règne de seulement deux saisons, les «Bolts» ont maintenu un dossier de 58-76-30 et n’ont pas été en mesure de participer aux éliminatoires.

-Bill Zito

L’actuel directeur général des Panthers de la Floride occupe ce poste depuis septembre 2020. Il avait précédemment passé sept ans dans l’organisation des Blue Jackets de Columbus. En 1995, Bill Zito a fondé la compagnie Acme World Sport. Avec celle-ci, il a représenté des hockeyeurs comme Tim Thomas, Tuukka Rask, Antti Niemi et Brian Rafalski.