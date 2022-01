Enrico Ciccone rectifie le tir sur Kent Hughes

L'ancien joueur et agent de la Ligue nationale de hockey Enrico Ciccone connaît le nouveau directeur général des Canadiens de Montréal, Kent Hughes, depuis plus de 30 ans et il est persuadé que l'organisation a réalisé une bonne embauche, mardi.

«Depuis l'âge de 14 ans qu'on se connaît et on a toujours gardé contact, a-t-il dit lors d'une émission spéciale à TVA Sports. C'est une personne que j'apprécie énormément. À la base, Kent c'est une bonne personne et les gens qui l'ont côtoyé vont vous dire la même chose.»

«Beaucoup de gens auraient aimé voir une personne plus volubile en Patrick Roy, j'en conviens, mais quand on amène une nouvelle structure comme le Canadien le fait présentement avec Jeff Gorton [et Hughes], je pense que ça va créer quelque chose d'extraordinaire.»

Même si Hughes est un Montréalais, plusieurs personnes ont lancé sur les réseaux sociaux que le Tricolore venait d'embaucher un anglophone qui ne tenait pas nécessairement à la langue française. Ciccone a tenu à rectifier le tir à ce sujet.

«J'ai pratiquement toujours parlé français avec Kent, a-t-il d'abord indiqué. Quand je jouais Bantam AA avec lui, on parlait français. Il vient d'une famille qui s'est intégrée au français. C'est un Québécois à part entière, un gars d'ici.»

Et pour ceux qui croient que le prochain DG du Tricolore allait être la marionnette de Gorton, détrompez-vous également.

«Ceux qui pensent que Kent Hughes est un "Yes Man", vous faites erreur, a-t-il laissé tomber. Tu ne rebâtis pas une équipe avec des gars qui disent toujours la même chose que toi. Je vous assure qu'il va "challenger" Jeff Gorton.»

Voyez l'entretien complet avec Enrico Ciccone dans la vidéo ci-dessus.