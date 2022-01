Osaka et Nadal impressionnent

Rafael Nadal et Naomi Osaka ont déboulé en trombe lundi aux Internationaux d'Australie, où leur première prestation était attendue après plusieurs mois d'absence du circuit.

L'Espagnol et la Japonaise avaient laissé entrevoir leur bon état de forme lors des tournois de préparation au Majeur australien: le premier a remporté l'ATP 250 de Melbourne et la seconde s'était hissée en demies du WTA 250 de Melbourne avant de déclarer forfait pour une blessure abdominale.

Ils ont tous deux confirmé lundi: en l'absence de Novak Djokovic, triple tenant du titre expulsé la veille, Nadal est un candidat sérieux pour porter à 21 le record de titres du Grand Chelem et Osaka, bien que retombée à la 14e place mondiale, est là pour conserver son titre.

«Il est difficile de dire où j'en suis par rapport à mon meilleur niveau», a estimé Nadal, 5e mondial, après avoir roulé sur l'Américain Marcos Giron (66e) 6-1, 6-4, 6-2.

Si le match a duré 1h49 (dont 49 minutes pour la seule deuxième manche), c'est parce que l'Espagnol de 35 ans a commis quelques fautes directes (26), notamment dans le deuxième set (17), qui ont permis à son adversaire de se maintenir un peu plus longtemps sur le court. Mais pas vraiment dans la partie.

Puissant, efficace, mobile, Nadal semble bien remis de la blessure au pied qui l'a obligé à mettre un terme à sa saison 2021 début août, ainsi que du Covid qui l'a mis à plat en décembre.

«Je joue de mieux en mieux», a-t-il convenu. Le prochain à en juger sera le Grec Thanasi Kokkinakis (103e et invité) ou le qualifié allemand Yannick Hanfmann (126e).

«État d'esprit»

Osaka, elle, a tranquillement écarté la Colombienne Camila Osorio (50e) 6-3, 6-3.

Et tant son jeu que son comportement sur le court tendent à prouver que la dépression qui l'a handicapée la saison dernière est passée.

«Ce n'est que le premier tour et, ce que je retiens, ce n'est pas la victoire mais mon état d'esprit», a-t-elle souligné.

Désormais, elle s'amuse sur le court, à l'image de ce smash complètement manqué dont elle a souri.

«Je suis là parce que je veux être là et parce que je m'amuse. Et que je suis consciente de devoir en profiter tant qu'il en est encore temps», a affirmé la joueuse de 24 ans aux quatre titres majeurs (Internationaux d'Australie 2019 et 2021, Internationaux des États-Unis 2018 et 2020).

Mais parvenir à rire de ses fautes n'est pas encore «automatique», a reconnu l'ex-N.1 mondiale, expliquant qu'elle était toujours dans le processus de «modifier son état d'esprit».

En tout cas, la plus grande légèreté avec laquelle elle aborde le tennis lui a permis d'ajouter une arme à son arsenal: le revers coupé.

«Je l'ai toujours travaillé mais je ne me sentais pas assez à l'aise pour l'utiliser en match. Mais j'essaye de ne plus vraiment m'en faire si je fais une faute sur un revers coupé et je sais que, petit à petit, je réussirai de mieux en mieux ce coup», a-t-elle expliqué.

La première journée à Melbourne doit voir également les entrées en lice de la N.1 mondiale Ashleigh Barty contre l'Ukrainienne Lesia Tsurenko (119e et issue des qualifications), pour le premier match de la session nocturne sur le court Rod Laver.

Et le programme sur le principal court se terminera par les débuts de l'un des prétendants au titre chez les hommes, l'Allemand Alexander Zverev (3e) qui sera opposé à son compatriote Daniel Altmeier (87e).

Berrettini survit à des maux d'estomac

L'Italien Matteo Berrettini a lutté contre des crampes d'estomac et de fréquentes visites aux toilettes avant de se qualifier pour le deuxième tour des Internationaux d'Australie, lundi à Melbourne.

La tête de série N.7 a tenu bon pour battre l'Américain Brandon Nakashima, 68e mondial, dans une lutte de quatre sets achevée en trois heures et dix minutes 4-6, 6-2, 7-6 (7/5) 6-3 sur la Margaret Court Arena.

Berrettini, qui s'est incliné face à Novak Djokovic en finale de Wimbledon l'an dernier, a d'abord demandé une pause médicale après la perte de la première manche.

«J'ai vraiment tenu bon avec ma force mentale surtout, parce que mon corps n'était pas là», a-t-il expliqué à l'issue de la rencontre.

En référence à ce médicament antidiarrhéique bien connu, Berrettini a griffonné "Imodium! Grazie!" sur l'objectif de la caméra du court après avoir remporté la victoire, alors qu'il a été contraint de faire trois pauses toilettes d'urgence pendant le match.

L'Italien de 25 ans affrontera l'Américain Stefan Kozlov au deuxième tour.

Barty comme une fusée

La N.1 mondiale Ashleigh Barty n'a fait qu'une bouchée de l'Ukrainienne Lesia Tsurenko, 119e et issue des qualifications, avalée 6-0, 6-1 en 54 minutes, lundi à Melbourne au 1er tour des Internationaux d'Australie.

«C'était propre. J'ai fait du bon boulot, a analysé l'Australienne de 25 ans. J'ai contrôlé avec mon coup droit et je me suis fait plaisir.»

Lauréate de deux titres du Grand Chelem (Roland-Garros 2019 et Wimbledon 2021), elle affrontera au prochain tour une autre joueuse issue des qualifications, l'Italienne Lucia Bronzetti (142e), qui a écarté au premier tour du tableau principal la Russe Varvara Gracheva (78e) 3-6, 6-2, 6-3.

Totalement dépassée, Tsurenko a néanmoins sauvé deux balles de match sur son service pour marquer son premier jeu (5-1) avant de s'incliner sur la mise en jeu suivante de Barty, non sans avoir sauvé encore deux balles de match.