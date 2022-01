EN DIRECT | Canadiens – Coyotes

Les Canadiens de Montréal (7-24-5), qui occupe le 32e et dernier échelon du classement général de la LNH affrontent les Coyotes de l’Arizona (8-24-4), qui pointent tout juste devant le Tricolore au 31e rang, lundi après-midi au Gila River Arena. Les perdants de ce duel seront-ils les gagnants de la loterie Shane Wright?

Nous sommes en première période. La marque est de 2-0 en faveur des Coyotes.

SOMMAIRE

PREMIÈRE PÉRIODE

08:18 - BUT ARI Johan Larsson dégaine sans avertissement et double l'avance des siens à l'aide d'un tir précis. Dysin Mayo et Phil Kessel se font complices.

But Larsson -

07:36 - L'avantage numérique du CH ne crée rien de réellement dangereux.

05:36 - Liam O'Brien prend le chemin du cachot pour retenue.

05:19 - BUT ARI Travis Boyd trompe la vigilance de Cayden Primeau d'un bon tir des poignets et fait 1-0 Coyotes. Nick Schmaltz et Clayton Keller obtiennent des mentions d'aide.

But Boyd -

01:40 - Clayton Keller menace Cayden Primeau avec un premier tir, le jeune gardien ferme la porte.

00:11 - Joel Armia sort des blocs et dirige rapidement un premier lancer vers la cage des Coyotes.

00:00 - Début de la partie.

Devant le filet

Cayden Primeau Fiche: 1-2-0 / Moyenne de buts alloués: 3,64 / Taux d’efficacité: ,904%

Karel Vejmelka Fiche: 4-14-1 / Moyenne de buts alloués: 3,27 / Taux d’efficacité: ,906%