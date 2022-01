DG du CH: les dernières informations sur le processus

Renaud Lavoie a tenu à clarifier les choses concernant la recherche d'un prochain directeur général par les Canadiens de Montréal.

Le journaliste de la chaîne TVA Sports a rectifié le tir au sujet de certaines rumeurs qui avaient commencé à circuler sur les médias sociaux au cours de la journée de lundi.

«C'est certain qu'on est rendu à un moment très important dans le processus. Daniel Brière, Mathieu Darche et Kent Hughes n'ont eu aucune information à l'effet que le processus était clos. Le processus n'est pas terminé. Je ne dis pas qu'il ne se terminera pas à un certain moment ce soir ou encore demain matin. C'est certain que ce n'est pas une situation idéale pour les Canadiens de Montréal et pour les gens impliqués dans le processus. Ça va se régler, d'après moi, d'ici 48 ou 72 heures.»

