Une annonce mercredi?

Les Canadiens de Montréal pourraient annoncer l'identité de leur nouveau directeur général mercredi prochain même si, à l'heure actuelle, le comité devant l'embaucher n'aurait toujours pas pris de décision finale.

C'est ce qui ressort d'une conversation entre notre journaliste Marc-André Perreault et l'animateur Jean-Philippe Bertrand à la balado «La Dose» de lundi.

Selon Marc-André, l'organisation sent qu'il importe de prendre une décision rapidement en raison des coulages médiatiques qui se font nombreux et de la date limite des transactions qui approche tranquillement. Elle ne voudrait toutefois pas le faire un jour de match, ce qui exclut lundi et mardi. En tout cas, le dossier risque fort d'être réglé d'ici vendredi.

Cela dit, le comité formé de Jeff Gorton, Geoff Molson, Bob Gainey et Michael Andlauer «se gratte vraiment le coco» à savoir qui choisir actuellement, même si le processus est assez avancé. Mathieu Darche, Daniel Brière et l'agent montréalais Kent Hughes seraient bel et bien les trois principaux candidats, d'ailleurs, même s'il n'est pas impossible qu'un autre se soit ajouté dernièrement, toujours selon notre collègue. Mais aucun choix final n'a encore été fait.

Marc-André a aussi cité une source avançant que «les gens vont peut-être être surpris» au terme du processus.

Ducharme n'est pas parti

La triste tenue des Canadiens, cette saison, ne signifie pas nécessairement que l'entraîneur Dominique Ducharme perdra son emploi au terme de la campagne.

«Je n'écarterais pas Dominique Ducharme si vite du tableau pour l'an prochain», a indiqué notre collègue, ajoutant que l'entraîneur est encore vu de façon «très, très positive» par l'organisation.