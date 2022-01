Russell Wilson va tâter le terrain

À 33 ans et après avoir raté les éliminatoires pour seulement une deuxième fois en carrière avec les Seahawks de Seattle, le quart-arrière Russell Wilson tentera de voir pendant la saison morte si d’autres opportunités lui permettraient de viser le Super Bowl l’année prochaine.

C’est du moins ce que le site officiel de la NFL a avancé, dimanche. Wilson, dont le contrat actuel compte encore deux saisons en plus d’être assorti à une clause de non-échange, avait lancé le bal des rumeurs l’année dernière en faisant part de sa frustration à propos des nombreux sacs qu’il a dû encaisser en 2020.

Les Seahawks ont terminé au quatrième rang de la section ouest de l’Association nationale en vertu d’une fiche de 7-10. Mais malgré cela, Wilson n’a pas donné la moindre indication quant à un désir de quitter vers d’autres cieux au terme de la campagne.

«Mon objectif est de remporter d’autres Super Bowl, avait clamé le 7 janvier celui qui a triomphé lors du Super Bowl XLVIII. Mon plan est de les gagner ici. C’est très simple.»

En 2021, Wilson a raté les trois premières parties de sa carrière en raison d’une blessure. En 14 parties, il a complété 64,8 % de ses passes pour 3113 verges – son plus petit total en 10 campagnes – pour 25 touchés et six interceptions.