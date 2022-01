Pas une surprise pour Lapierre

Eugene Lapierre n’est pas tombé en bas de sa chaise lorsqu’il a appris que Novak Djokovic ne pourrait pas participer aux Internationaux d’Australie.

« Ce n’est pas une grande surprise compte tenu de la situation de la pandémie en Australie, a mentionné le grand patron de l’Omnium Banque Nationale lors d’un entretien avec Le Journal. La plaidoirie de l’avocat de Novak n’était pas mauvaise et il apportait de très bons points comme quoi son client n’était pas une menace.

« On peut comprendre que c’était avant tout une situation politique. Le gouvernement australien était pris avec une patate chaude, et c’était compliqué pour eux de revenir sur leur décision. Ça leur aurait créé des problèmes sans savoir lesquels.

« Ce fut un cafouillage monstre. »

Djokovic ne serait pas au bout de ses peines. Loin de là.

« Les directeurs de tournois de l’ATP et de la WTA ont statué que ce sont les règles gouvernementales de chaque pays qui avaient préséance, a précisé Lapierre. Ce sera donc à chaque pays de définir ses règles.

« Pour le Canada, on voudra que ce soit le plus clair possible. La bonne nouvelle, c’est que notre tournoi est plus tard dans l’année. »

Roland-Garros se prépare

Le prochain tournoi majeur au calendrier est celui de Roland-Garros à la fin du mois de mai. Les organisateurs du tournoi sur terre battue ne veulent surtout pas se retrouver dans la même situation que leurs homologues australiens.

Le président de la Fédération française de tennis (FFT) a indiqué que Roland-

Garros travaillait déjà sur l’accueil des « sportifs étrangers non vaccinés » comme Djokovic.

« Nos équipes travaillent en collaboration avec les autorités publiques, qui préciseront les règles relatives à l’accueil des sportifs étrangers non vaccinés pour notre tournoi en temps utile », a déclaré Gilles Moretton.

C’est 97 % des joueurs du top 100 de l’ATP qui sont vaccinés. Toutefois, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a évoqué la mise en place d’une bulle sanitaire afin de permettre aux joueurs non vaccinés de participer au tournoi qui se déroulera du 22 mai au 5 juin.

Djokovic aurait donc la chance de remporter un 21e tournoi du Grand Chelem, un record de l’ATP.

« Novak est un immense champion et nous imaginons sa déception de ne pouvoir défendre son titre à l’Open d’Australie. Nos pensées vont aussi aux organisateurs du tournoi », a souligné Moretton.

Pas avant le printemps

Lapierre veut attendre le retour du printemps avant d’amorcer ses négociations avec les autorités sanitaires de Montréal, du Québec et du Canada.

« On a encore un peu de temps devant nous, a souligné le patron du tournoi. Il faudra voir comment la situation de la pandémie avec le variant Omicron évolue.

« Peut-être que la menace deviendra moindre pour la Santé publique. Par contre, on n’est pas décisionnels. Ce sera au gouvernement de décider qui a le droit de rentrer au pays. »

En 2022, ce sont les hommes qui seront à Montréal. Il serait intéressant de voir comment les gouvernements de François Legault et de Justin Trudeau négocieraient le dossier des joueurs non vaccinés comme Novak Djokovic.

Un dossier qui serait intéressant à suivre.