Les 49ers tiennent le coup devant les Cowboys

Les 49ers de San Francisco ont démontré tout leur savoir-faire en venant à bout des Cowboys de Dallas 23 à 17, dimanche, lors d’un affrontement éliminatoire présenté au AT&T Stadium.

La formation californienne l’a emporté en s’assurant d’avoir le ballon le plus longtemps possible. Les vainqueurs ont été en attaque pendant huit minutes et huit secondes de plus que leurs rivaux du jour.

Le jeu au sol des «Niners» a aussi été un facteur clé de ce gain. Au total, ce sont 169 verges et deux touchés qui ont été amassés via des courses. Elijah Mitchell et Deebo Samuel ont été ceux qui ont franchi la ligne des buts avec le ballon en main. Ils ont respectivement amassé 96 et 72 verges via des courses.

Les Cowboys se sont toutefois approchés à une possession au quatrième quart, gracieuseté d’une très vilaine interception lancée par Jimmy Garoppolo. Bénéficiant d’une position avantageuse, le quart-arrière Dak Prescott a inscrit un touché avec ses jambes.

La défensive des 49ers a toutefois fait le boulot, alors que l’équipe texane a obtenu le ballon deux fois dans les derniers moments du quatrième quart.

Les Cowboys se sont également tirés dans le pied en gérant mal le cadran dans les dernières secondes du match. L’indiscipline leur a aussi coûté très cher, eux qui ont écopé d’un total de 14 pénalités pour 89 verges.

La victoire n’a pas été sans conséquence pour «Niners», puisque l’excellent chasseur de quarts-arrière Nick Bosa s’est blessé pendant la première demie et n’est pas revenu au jeu par la suite. Sa formation a indiqué qu’il a subi une blessure à la tête.

La semaine prochaine, le club de San Francisco visitera les Packers de Green Bay. L’équipe d’Aaron Rodgers a bénéficié d’un laissez-passer pour le premier tour éliminatoire après avoir complété la saison régulière au premier échelon du classement de l’Association nationale.