Danault serait le meilleur buteur du CH

Avec deux buts ce soir, l'ancien du Canadiens compte désormais 9 buts cette saison.

Grâce à son brio, les Kings ont défait le Kraken 3-1 à Seattle.

Aucun joueur du CH ne compte plus de 7 filets à sa fiche. Nick Suzuki et Josh Anderson sont ceux qui partagent ce triste sommet, ayant respectivement joué 36 et 25 rencontres.

De son côté, Danault a pris part à 36 des 38 matchs des siens.

Senateurs (6) c. Oilers (4)

Rangers (3) c. Flyers (2)

Maple Leafs (6) c. Blues (5)

Blue Jackets (2) c. Panthers (9)

Penguins (2) c. Sharks (1) Prol.

Predators (3) c. Bruins (4) Prol.

Avalanche (5) c. Coyotes (0)

Stars (1) c. Lightning (3)

Ducks (0) c. Blackhawks (3)

Canucks (1) c. Hurricanes (4)

Sabres (0) c. Red Wings (4)

Capitals (2) c. Islanders (0)