Affaire Djokovic : Pospisil fustige le gouvernement australien

Vasek Pospisil a fustigé dimanche le gouvernement australien pour avoir fait du visa de Novak Djokovic un enjeu politique, le privant ainsi des Internationaux d’Australie.

Après un bras de fer judiciaire entourant une exemption médicale et deux annulations de visa, Djokovic, non vacciné, a rapidement quitté le pays, quelques heures avant que les meilleures raquettes amorcent leur quête pour remporter le premier tournoi du grand chelem de la saison.

«Novak ne serait jamais allé en Australie s'il n'avait pas reçu une exemption pour entrer au pays de la part du gouvernement (ce qu'il a reçu, d'où la décision initiale du juge Kelly), a fait valoir Pospisil sur Twitter. Il aurait sauté les Internationaux et serait resté à la maison avec sa famille et personne n’aurait parlé de ce gâchis.»

«Il y avait un programme politique en jeu ici avec les élections à venir qui ne pourrait pas être plus évident. Ce n'est pas sa faute. Il n’est pas entré de force dans le pays et n'a pas "établi ses propres règles"; il était prêt à rester à la maison.»

Djokovic avait initialement obtenu le droit de compétitionner à l’événement en demandant une exemption après avoir contracté la maladie au mois de décembre. Cette exemption a néanmoins été annulée à son arrivée en sol australien.

Le Serbe a contesté la décision et un premier juge lui a donné raison. Mais le gouvernement avait ensuite usé de son pouvoir discrétionnaire pour expulser le détenteur de 20 titres du Grand Chelem, invoquant un «risque sanitaire». Cette fois, la Cour fédérale d’Australie a penché du côté des autorités.

«Je suis extrêmement déçu, a réagi Djokovic dans un communiqué. Je vais maintenant prendre du temps pour me reposer et récupérer. Cela me met mal à l’aise que l’attention ait autant été portée sur moi ces dernières semaines et j’espère que nous pouvons désormais tous nous focaliser sur le sport et sur le tournoi que j’aime.»