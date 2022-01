LNH: du hockey mur à mur

Les Islanders de New York connaissent une saison bien en deçà des attentes placées en eux. Malgré leurs déboires, la troupe de Barry Trotz a remporté ses trois derniers duels et tentera de continuer sur cette lancée face aux Capitals de Washington, samedi après-midi.

La rencontre sera présentée sur les ondes de TVA Sports et TVA Sports direct, dès 14h.

Les Islanders pointent au dernier rang du classement de la section Métropolitaine, avec 28 points en 29 matchs.

De leur côté, les Capitals ont quelque peu ralenti dernièrement, avec seulement quatre gains à leurs 10 plus récentes confrontations. Ils sont tout de même troisièmes de cette même section, avec 49 points, dépassés par les Rangers de New York (52 points) et les Hurricanes de la Caroline (50 points).

Avec 52 points, dont 24 buts, Alexander Ovechkin est le troisième meilleur de la LNH et tente de rejoindre Leon Draisaitl (26 buts), des Oilers d'Edmonton, au sommet du classement des buteurs.

Les Rangers en visite à Philadelphie

Puis, en début de soirée, les Rangers de New York tenteront d'accroître leur avance au sommet de la section Métropolitaine en affrontant les Flyers à Philadelphie.

La rencontre sera présentée à 18h30 à TVA Sports et TVA Sports direct, dès 18h30.

Les «Blue Shirts» possèdent deux points d'avance au sommet de la section Métropolitaine alors que les Flyers sont sixièmes, avec 33 points.

La formation de la Ville de l'Amour fraternel n'a triomphé qu'à trois occasions lors de ses 10 derniers matchs.

Les Oilers à la dérive

En fin de soirée, les Oilers d'Edmonton recevront les Sénateurs d'Ottawa.

La rencontre sera présentée à TVA Sports et TVA Sports direct, dès 21h30.

Les Sénateurs ne connaissent pas une grande saison, étant avant-dernier au classement de l'Association de l'Est, surpassant uniquement les Canadiens de Montréal.

De leur côté, les Oilers étaient tout feu tout flamme en début de saison avant de s'écraser. Ils n'ont remporté que deux de leurs 10 dernières parties et sont sixièmes au classement de l'Association de l'Ouest, ave 38 points.

Connor McDavid et Leon Draisaitl sont les meilleurs pointeurs de la LNH, aved 53 points.